Navi Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional

Oslo, Noruega.- La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y sus esfuerzos para fortalecer el derecho internacional, en un contexto de crecientes conflictos armados y cuestionamientos a las instituciones de justicia global.

El Comité Noruego del Nobel destacó su participación en procesos internacionales relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, así como su trabajo para fortalecer los mecanismos legales que permiten exigir responsabilidades a quienes cometen estos delitos.

Pillay, de 85 años, nació en Durban, Sudáfrica, durante el régimen del apartheid. En 1967 se convirtió en la primera mujer de origen indio en abrir un despacho de abogados en la provincia de Natal, donde comenzó a defender a personas afectadas por la discriminación racial.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law. #NobelPrize https://t.co/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Tras el fin del apartheid, fue nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Posteriormente, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde participó en procesos que contribuyeron a reconocer la violencia sexual como un posible delito de genocidio y crimen de lesa humanidad.

Su trayectoria también incluye su paso por la Corte Penal Internacional y su gestión como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó de 2008 a 2014.

Entre 2021 y 2025 presidió una comisión independiente de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Actualmente, participa como jueza ad hoc en la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Myanmar enfrenta acusaciones de genocidio contra la población rohinyá.

Al anunciar el galardón, el comité subrayó la importancia de preservar las instituciones internacionales en un momento en que el respeto al derecho y los mecanismos de rendición de cuentas enfrentan presiones políticas.

Con este reconocimiento, Pillay se convierte en la quinta persona sudafricana en recibir el Nobel de la Paz, después de Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela y Frederik de Klerk.

La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre en Oslo, Noruega, fecha en que se conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. (El Heraldo de Saltillo)