Reconocen a docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la UA de C en Premio Estatal de Contraloría Social

Torreón, Coahuila.- El docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila, Rogelio Perales Puente, obtuvo el Tercer Lugar en la XIV Edición del Premio Estatal de Contraloría Social 2026, concurso impulsado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRC) del Gobierno del Estado de Coahuila, realizado el pasado 6 de octubre de 2026.

La obra “Y TÚ… ¿ESTÁS LISTO?”, ganadora del tercer lugar en la primera categoría, denominada “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, está orientada a reconocer propuestas de mejora en las actividades de organización, seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas de apoyo, obras o servicios que se ejecutan con recursos públicos, además recibió una Mención Honorífica por el proyecto “Seguimos de Pie”.

La participación del docente surgió a partir de su labor voluntaria en la Plaza Comunitaria de la Coordinación de Zona Torreón I del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) Coahuila, a cargo de Héctor Almaraz Aguilar, quien lo motivó y asesoró para participar en este proyecto, que abordó la situación de jóvenes y adultos que enfrentan diferentes dificultades para acceder a la educación básica.

En su mensaje la titular de la SEFIRC, Elma Marisol Martínez González destacó que se reconoce a quienes tuvieron el valor de expresar sus ideas, y recordar que la transparencia comienza cuando todos dejamos de ser espectadores, y nos convertimos en ciudadanos conscientes de la importancia de cuidar lo que es de todos.

El reconocimiento obtenido por el docente de la UA de C se suma a las acciones desarrolladas desde el ámbito educativo y comunitario para promover la participación ciudadana, la transparencia y la vigilancia de los recursos públicos, a través de propuestas relacionadas con las necesidades de la población.

Durante el evento acompañaron secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales; el director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos Jaime Bueno Zertuche; y la consejera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, Karla Natividad González. (El Heraldo de Saltillo)