Catecismo inclusivo: la fe más allá de la discapacidad

La Catedral de Santiago, en Saltillo, cuenta con un catecismo especial dirigido a menores con distintas condiciones, como síndrome de Down, autismo y déficit de atención, con catequistas capacitadas para atender sus necesidades
Para brindar formación religiosa de acuerdo con las necesidades de cada menor, la Catedral de Santiago, en Saltillo, ofrece un catecismo especial para niños con alguna discapacidad o condición neurodivergente.
El párroco de la Catedral de Santiago, Juan Manuel Ledezma Ramírez, explicó que este servicio forma parte de las actividades de catequesis que se desarrollan en la Diócesis de Saltillo y que busca que los menores puedan acercarse a la formación religiosa en un ambiente acorde con sus necesidades.
“En la Catedral hay un catecismo especial para ellos, que tienen alguna condición no favorable en sus vidas”, señaló el sacerdote, al destacar la existencia de este espacio de atención dentro del recinto religioso.
Explicó que entre los menores que pueden requerir este tipo de catequesis se encuentran niños con déficit de atención, síndrome de Down y autismo, condiciones que, dijo, requieren de mayor paciencia y de adaptar el ritmo de enseñanza durante las sesiones.
“Hay niños, gente con mucho déficit de atención, gente con niños con síndrome de Down, también gente que tiene autismo. Sí hay que tenerles mucha paciencia y otro ritmo también en la catequesis”, comentó Ledezma Ramírez.
El religioso invitó a las familias a acercarse a la Catedral ubicada frente a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Saltillo, para obtener mayor información del programa y que sus hijos puedan aprovecharlo.
Además, destacó que algunos de los catequistas han recibido capacitación específica para atender a personas con discapacidad y que recientemente la Diócesis de Saltillo realizó un curso dirigido a quienes participan en este tipo de formación, con la finalidad de fortalecer las herramientas para brindar una atención adecuada e incluyente. (OMAR SOTO)