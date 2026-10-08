Ofrece UA de C diplomado en estrategias psicoeducativas para la prevención del suicidio

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, invita a personal académico y administrativo de la institución y público en general a participar en el “Diplomado en Estrategias Psicoeducativas para la Prevención, Detección y Posvención del Suicidio”.

La formación tendrá una duración de 120 horas y se desarrollará en modalidad presencial y en línea mediante la plataforma Microsoft Teams; el inicio está programado para el viernes 23 de octubre de 2026 y las sesiones se llevarán a cabo los viernes de 16:00 a 20:00 horas.

El Diplomado tiene como propósito brindar estrategias y herramientas que permitan fortalecer factores protectores, habilidades para la vida y recursos de acompañamiento ante situaciones de crisis, además de favorecer el diseño de acciones preventivas aplicables en contextos educativos, familiares y comunitarios.

Las y los participantes abordarán contenidos relacionados con el primer apoyo ante situaciones de crisis, la identificación de factores de riesgo y protección, la detección temprana de señales de riesgo, el acompañamiento socioemocional y las rutas institucionales de orientación, protección y canalización.

El contenido del Diplomado se desarrolla desde los enfoques educativo, socioemocional, comunitario y de derechos humanos, con la finalidad de contribuir a la construcción de entornos universitarios que cuenten con mayores herramientas para la prevención, detección oportuna y adecuada canalización ante situaciones de riesgo.

El programa no tendrá costo para el personal académico y administrativo de la UA de C, mientras que para las personas externas a la institución se contempla una cuota de recuperación de 1,500 pesos en un solo pago.

Para más información e inscripciones, comunicarse con la responsable académica, Rocío Martínez Elizondo al teléfono (844) 279 96 49, vía correo electrónico a rociomartinezelizondo@uadec.edu.mx o visitar la página de Facebook “Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades UAdeC” https://www.facebook.com/profile.php?id=61566247439800. (El Heraldo de Saltillo)