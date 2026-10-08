Saltillo se prepara para vivir el Festival Ánimas del Desierto 2026

Del 22 de octubre al 3 de noviembre, Saltillo será escenario de exposiciones, conciertos, teatro, danza, cine, talleres y actividades relacionadas con el Día de Muertos, como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026

Saltillo se alista para vivir una nueva edición del Festival Ánimas del Desierto 2026, una amplia celebración cultural que se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre con actividades de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano.

La programación contempla actividades en distintos espacios de la ciudad y busca llevar las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos a plazas, museos, centros culturales y espacios públicos. Entre las primeras propuestas se encuentra la Exposición de Calaveras Saraperas, que permanecerá del 22 de octubre al 3 de noviembre en sitios como Paseo Capital, Plaza de Armas, Paseo Villalta y Parque Centro.

El programa también contempla propuestas dirigidas a la participación de niños y jóvenes, como el taller de portarretratos “Nuestras memorias más queridas”, además de exposiciones y actividades vinculadas con la obra del artista Rubén Herrera. En este último caso, el programa incluye “Ofrendas a la mirada. Seis mujeres-Seis universos”, con altares instalados en las ventanas del Museo Rubén Herrera.

La tradición popular tendrá igualmente un espacio destacado mediante actividades como “Calaveras Saraperas”, el Festival Paso de la Mariposa Monarca, organizado por Ruma Arte y Comunidad, así como propuestas inspiradas en la gráfica de José Guadalupe Posada, creador de la icónica figura de la Catrina. A ello se suman espectáculos de narración oral, entre ellos “Hablando de muertos”, presentado por la Compañía Origen Teatro en Paseo Capital.

Conforme se acerquen los días centrales de la celebración, el programa incrementará las actividades relacionadas con las tradiciones mexicanas, entre ellas talleres de elaboración de catrinas, concursos de altares, ferias artesanales, muestras de gastronomía tradicional y espectáculos musicales. Destaca el Magno Altar 2026 “Ánimas del Desierto”, cuya inauguración está prevista para el 31 de octubre en las escalinatas del Parque Las Maravillas. La cartelera completa, horarios y sedes de Ánimas del Desierto podrá consultarse en las redes sociales oficiales del IMCS.

“Este Festival nace del amor por lo que permanece cuando alguien se va, todos tenemos a alguien que sigue apareciendo de manera inesperada, en una fotografía, en una canción, en una receta, creo que ahí comienza la nostalgia y cuando hablo de construir nostalgia en este Festival me refiero al hecho de sembrar semillas que cosecharemos en el futuro”, remarcó Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS).

“Ánimas del Desierto se ha construido, como lo comentaba Mabel, con la participación de artistas, de universidades, de colectivos, de espacios culturales, Iniciativa Privada, pero sobre todo con la participación de las y los ciudadanos que gracias a eso se ha podido construyendo y hacer comunidad en este gran Festival Ánimas del Desierto”, ahondó Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila. (OMAR SOTO)