Recomienda IMSS Coahuila autoexploración de mamas a partir de los 20 años

Lo importante es aprender a conocer su cuerpo, identificar lo que es normal y cómo se sienten las mamas dependiendo del periodo del mes, edad u otras circunstancias.

Para ayudar a identificar alteraciones en las mamas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila promueve entre sus derechohabientes la técnica de la autoexploración, ya que con ella es posible que la mujer identifique por sí misma algún cambio o irregularidad que pudiera indicar la presencia de algo que no es normal.

La enfermera supervisora de Salud Pública adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciada Claudia Verónica Hernández Sandoval destacó que esta recomendación se fomenta constantemente en las unidades médicas del IMSS, especialmente a mujeres a partir de los 20 años, a quienes se recomienda que examinen sus mamas cada mes, preferentemente entre el séptimo y décimo día del inicio de la menstruación.

Dijo que en el caso de las mujeres postmenopáusicas o con histerectomía pueden realizarla el primer día de cada mes o un día fijo elegido por ellas. Se les menciona que algunos cambios en las mamas son normales (en el periodo premenstrual suelen estar endurecidas y adoloridas; en el periodo menstrual se sienten congestionadas por los estímulos hormonales; en la menopausia son menos firmes y más suaves).

Como parte de la enseñanza de la autoexploración, de manera inicial se le pide a la mujer que a través de la observación en un espejo busque hundimientos, inflamación, enrojecimiento o ulceraciones en la piel; desviación de la dirección o retracción del pezón o de otras áreas de la piel, así como cambios de tamaño o de la forma de los pechos.

Subrayó que, otro paso importante es la palpación, se practica para buscar bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o consistencia diferente al resto de la mama; esto se hace de pie, frente al espejo o durante el baño: levantar su brazo izquierdo y poner la mano en la nuca, con la yema de los dedos de la mano derecha revisar toda su mama izquierda, firme y cuidadosamente, haciendo pequeños círculos desde el centro hacia el exterior.

Pidió prestar especial atención a la parte externa del pecho que está junto a la axila. Para terminar, deberá apretar suavemente su pezón y observar si hay secreción. Se repite el procedimiento con la mama derecha.

Posteriormente, acostada sobre su espalda, con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo de su hombro izquierdo, deberá poner el brazo izquierdo detrás de su cabeza y con la mano derecha revisar todo el seno izquierdo de la misma forma en la que lo hizo de pie. Prosigue haciendo lo mismo para revisar el pecho derecho.

“Lo importante de esta técnica es aprender a conocer lo que es normal y cómo se sienten las mamas dependiendo del periodo del mes, la edad o de otras circunstancias como el embarazo”, afirmó.

Debido a que muchas de las manifestaciones anormales no son causadas por cáncer, la enfermera insistió en la importancia de acudir con el médico una vez que se detectó alguna irregularidad para valorar la necesidad de estudios que descarten o confirmen el diagnóstico. (El Heraldo de Saltillo)