Senador Luis Fernando Salazar llama a fortalecer la optometría como parte de la salud pública

El legislador destacó la importancia de prevenir, detectar y atender oportunamente los problemas visuales, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios.

Ciudad de México.- La salud visual debe ser atendida como una prioridad de salud pública y no únicamente cuando un problema ya afecta la vida cotidiana, afirmó el senador Luis Fernando Salazar Fernández durante la inauguración del foro “La Optometría y su Importancia en la Salud Pública”, realizado en el Senado de la República en el marco del Día Mundial de la Visión.

El legislador señaló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos 2 mil 200 millones de personas en el mundo presentan algún deterioro de la visión cercana o lejana, y que en al menos mil millones de esos casos la afectación pudo haberse prevenido o aún no ha sido atendida.

“Hablar de salud visual es hablar de oportunidades de aprendizaje, de trabajo y de bienestar. Cuidar la salud visual también significa proteger esas oportunidades”, sostuvo.

Salazar Fernández destacó el trabajo que desde hace tiempo realiza junto al doctor Christian García, presidente del Colegio Nacional de Optometría, para acercar servicios de salud visual de manera gratuita a comunidades vulnerables mediante campañas y jornadas permanentes de valoración y entrega de lentes.

“Quiero reconocer y agradecer especialmente al doctor Christian García, con quien hemos trabajado durante mucho tiempo para llevar atención visual gratuita a quienes más lo necesitan. Su compromiso y el de todo el Colegio Nacional de Optometría nos han permitido demostrar que, cuando acercamos los servicios a las comunidades, podemos cambiar la vida de muchas personas”, afirmó.

El senador señaló que estas jornadas le han permitido conocer de cerca las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a una valoración visual.

“La distancia o la falta de servicios no pueden seguir siendo una barrera para ver con claridad. La atención oportuna no puede depender del ingreso de una persona ni del lugar donde vive”, sostuvo.

Asimismo, destacó el papel de las y los optometristas como un primer contacto para la atención visual, al contribuir a la prevención, detección de alteraciones y canalización oportuna de pacientes que requieren atención especializada.

“Reconocer el valor de la optometría en la salud pública implica fortalecer la formación de quienes la ejercen y aprovechar su contribución a la prevención, la detección oportuna y la atención de la salud visual”, puntualizó.

Finalmente, Salazar Fernández señaló que desde el Senado se deben escuchar las propuestas de especialistas y traducirlas en acciones que permitan ampliar el acceso a la atención visual.

“La prevención necesita algo más que una fecha en el calendario: necesita un compromiso permanente para que la atención llegue a tiempo a quienes la requieren”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)