Hallan a hombre sin vida y en estado de descomposición en Ramos Arizpe

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue localizado sin vida y en avanzado estado de descomposición al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe, luego de que vecinos reportaran olores desagradables provenientes de la vivienda.

El hallazgo ocurrió en el inmueble marcado con el número 279 de la calle Pino Enano, entre Pino Monterrey y Pino Taeda, donde elementos de la Policía Preventiva Municipal solicitaron el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos para realizar una entrada forzada y verificar las condiciones en las que se encontraba el habitante.

De acuerdo con el reporte de la corporación de emergencias, la intervención fue solicitada por Seguridad Pública Municipal. Una vez que los rescatistas lograron ingresar al domicilio, confirmaron la presencia de una persona del sexo masculino sin signos vitales y cuyo cuerpo presentaba un evidente estado de descomposición.

Vecinos del sector señalaron que el hombre vivía solo y era conocido únicamente con el sobrenombre de “El Apa”, por lo que hasta el momento se desconocen sus datos generales. Algunos habitantes comentaron que acostumbraban a apoyarlo proporcionándole alimentos, debido a las condiciones en las que vivía.

Asimismo, residentes cercanos mencionaron que el fallecido presuntamente tenía problemas relacionados con el consumo de alcohol. Explicaron que comenzaron a preocuparse al notar su ausencia durante varios días, situación que, sumada al fuerte olor que salía del inmueble, los llevó a solicitar la intervención de las autoridades.

El personal de Protección Civil y Bomberos confirmó el fallecimiento, mientras que las autoridades correspondientes deberán realizar las diligencias necesarias para establecer la identidad del hombre y determinar las causas de su muerte.

Hasta el momento no se ha detallado con certeza cuánto tiempo llevaba sin vida ni se han dado a conocer las circunstancias que provocaron su fallecimiento, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones correspondientes. (EDUARDO SERNA)