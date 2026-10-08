Reitera EU que va tras funcionarios que ayuden a cárteles

Washington DC, Estados Unidos.- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), reiteró que Estados Unidos irá tras los funcionarios mexicanos que estén involucrados con los cárteles.

“Si ayudan o colaboran con los cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, dijo en una entrevista con el medio la Voz.

También reconoció la importancia de una estrecha colaboración entre Washington y el Gobierno mexicano.

“Lo que estoy diciendo es: únanse a nosotros. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas de coincidencia sobre las que construir”, añadió. (AGENCIA REFORMA)