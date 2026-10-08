Torreón avanza en la sustitución de carros de tracción animal

Con la próxima entrega de 30 motocarros, sumarán 70 unidades otorgadas; también continúa el proceso de adopción de los equinos.

Torreón, Coahuila.- El programa “De la Herradura al Motor” avanza con la entrega de nuevas unidades. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís contempla otorgar 30 motocarros más durante los próximos días, para fortalecer así el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en Torreón.

Con esta nueva entrega, serán ya 70 motocarros otorgados de los 130 programados.

El presidente municipal reiteró que el programa “De la Herradura al Motor” no busca quitar oportunidades de trabajo, sino generar fuentes de empleo más dignas para quienes anteriormente realizaban esta actividad con apoyo de animales de tracción. Destacó que además de modernizar esta actividad, el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas, y garantizar desde su gobierno, mejores oportunidades para sus familias.

“Quienes recibieron las primeras unidades ya gozan de los beneficios de motorizar su actividad, y esto les ha permitido incrementar sus ingresos hasta el doble, además de realizar sus recorridos con mayor rapidez y contar con mejores condiciones de seguridad durante sus trayectos“, externó el edil.

Además, el alcalde resaltó que el avance del programa se lleva a cabo de manera gradual y responsable, a través de un proceso que los beneficiarios deben cumplir como es la capacitación teórica y práctica que incluye el conocimiento y manejo del motocarro, así como aspectos relacionados con el Reglamento de Vialidad.

Asimismo, en este periodo se realizan los trámites necesarios, entre ellos la obtención de la licencia de conducir. Riquelme Solís dijo que de forma paralela, se mantiene el trabajo para encontrar adoptantes responsables para los equinos que están próximos a jubilarse. Explicó que cada persona interesada es evaluada para procurar que los animales lleguen a un hogar que cuente con las condiciones, espacio y recursos necesarios para brindarles alimentación, cuidados y una adecuada manutención.

Dijo que este proceso se realiza con el acompañamiento de asociaciones animalistas con el objetivo de garantizar que los equinos sean entregados a personas verdaderamente comprometidas con su bienestar.

“Estamos avanzando, pero queremos hacerlo bien. Cada entrega de un motocarro representa también la posibilidad de que uno de estos animales pueda retirarse de las labores de carga y comenzar una nueva etapa con los cuidados que merece”, expresó el alcalde.

Con la entrega de estas nuevas unidades y el proceso de adopción de los equinos, “De la Herradura al Motor” se consolida como un programa que busca transformar las condiciones de trabajo de las familias y, al mismo tiempo, brindar una jubilación digna a los animales que durante años las acompañaron. (El Heraldo de Saltillo)