Niega Gobierno federal crisis en Tulum pese a desplome aéreo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una crisis en Tulum pese al desplome aéreo y a la retirada de siete aerolíneas de dicho destino turístico.

“Es falso que se haya retirado Aeroméxico por problemas de seguridad o porque no tienen rentabilidad sus vuelos o no tiene rentabilidad Tulum. Sigue habiendo muchos turistas y, ahora que se resuelva todo el tema del parque para la entrada libre desde la entrada principal, pues se va a recuperar también la zona arqueológica.

“Les voy a comentar lo que mandó desde temprano Josefina (Rodríguez) y es justamente lo que dice el director de Mundo Maya. Dice: Tulum, temporada alta, noviembre de 2026-abril de 2027. El 24 de octubre, Air Canadá, Air Transat, WestJet y United regresan sus rutas internacionales de temporada.

“Delta, United y América, casi duplican su operación. El mercado canadiense creció en la temporada anterior de 101 mil 959 pasajeros en enero-abril de 2026; Toronto, más 14.8%; Montreal, más 5.3%; y Calgary, más 103.2%; y Mexicana incrementa sus frecuencias”, detalló Sheinbaum en conferencia mañanera.

Este jueves, Grupo REFORMA publicó que el sargazo, falta de conectividad y la inseguridad ya le pasaron factura a Quintana Roo.

Conforme la estadística de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), el tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Cancún y Cozumel, dos de los principales puntos de entrada aérea al Caribe mexicano, registró una contracción interanual entre enero y septiembre. Y el de Tulum tuvo un desplome. La terminal aérea de este último destino turístico inició operaciones el 1 de diciembre de 2023, en el Gobierno de AMLO.

Frente a ese descenso, siete aerolíneas han anunciado su retirada del aeropuerto de Tulum: las mexicanas Aeroméxico y Volaris, además de Jetblue, Avianca, Copa Airlines y Discover Airlines. El miércoles se sumó American Airlines que se retirará en enero de 2027.

En Tulum se registraron protestas y bloqueos de comerciantes y turistas contra la operación del Ejército y cobros en el Parque del Jaguar.

La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, Manuel Jaime Ramírez Camacho -director general del Mundo Maya- aseguró que actualmente Tulum se ha visto afectado principalmente por la baja temporada del turismo.

“Yo les puedo comentar que actualmente estamos en una temporada baja de turismo. Y viene la temporada alta, que es de noviembre a marzo, y nosotros ya tenemos muchas operaciones o reservas de otras aerolíneas.

“Yo les puedo comentar que ya ahora, el día 25, regresan tres líneas internacionales: Air Canadá, West Jet, y Air Transat, que regresan ya el día 25 a Tulum, regresan sus vuelos”, mencionó.

Ramírez Camacho especificó que el retiro de operaciones de Aeroméxico a Tulum es temporal y obedece a una estrategia de negocio, mientras que Volaris sólo restringió vuelos desde Guadalajara, pero el resto de los viajes continúa operando con normalidad desde el resto del país a dicho destino.

“Por lo que respecta a Aeroméxico, nos manifestó que retiraba temporalmente sus vuelos por cuestiones de la carestía del combustible, por cuestiones, ahora sí que de su estrategia de negocio. Por lo que respecta a Volaris, ella dice que solamente restringe su vuelo de Guadalajara a Tulum.

“Los demás vuelos los sigue manteniendo, sigue volando del AIFA a Tulum y de regreso, y sigue manteniendo. Entonces, seguimos con las líneas ahí, inclusive en esta semana se espera un incremento del 93% en operaciones internacionales para nosotros. Nunca nos han mencionado cuestiones de inseguridad en Tulum, más bien son cuestiones de negocio de las propias empresas”, aseveró.

Por su parte, Leobardo Ávila Bojóquez -director general de Mexicana- apuntó que en la temporada invernal la aerolínea aumentará sus vuelos a Tulum debido a la alta demanda.

“Bien, en relación a eso, Mexicana ha mantenido una vuelos constantes, volamos diario a Tulum, inclusive ahorita en base a la demanda constante que tiene Tulum de nuestros pasajeros, sobre todo visitar ese destino turístico, Mexicana en la temporada de invierno va a incrementar frecuencias, va a incrementar vuelos.

“Obviamente, tenemos una demanda que hay que atenderla y sobre todo es una demanda con una tendencia positiva. Y eso -pues- nos indica que -independientemente de lo que hagan otros operadores- Mexicana mantiene una presencia. Y, eso nos permite a nosotros, en base a nuestro modelo, a nuestros análisis, poder atender sobre todo en esta temporada de invierno donde Mexicana incrementa a 24 vuelos adicionales en el mes de diciembre y parte del mes de enero”, agregó. (AGENCIA REFORMA)