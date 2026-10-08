Indagan posible presencia de narcos mexicanos en Ucrania

Ciudad de México.- El Gobierno federal investiga la posible presencia de mexicanos vinculados con el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la guerra de Ucrania, luego de la difusión de un video en el que hombres con uniforme militar hacen referencia a ambas organizaciones criminales.

La mañana de este jueves, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que todavía no existe confirmación sobre la autenticidad del video ni sobre la identidad o pertenencia criminal de quienes aparecen en él, por lo que el Gabinete de Seguridad revisa primero si el material es verdadero.

“Estamos revisando el caso. Primero para saber si es cierto o no el video y, segundo, pues ver cómo es que llegan estas personas a este lugar”, afirmó.

En el video difundido esta semana en redes sociales aparecen varios hombres vestidos con ropa militar en una zona boscosa y uno de ellos menciona a «la Chapiza” y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum planteó que una de las líneas que deberán investigarse es si las personas fueron reclutadas por empresas privadas que participan en conflictos armados o mediante algún otro esquema.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército, de alguna entidad, de algún Gobierno”, señaló.

The Washington Post reportó en septiembre que una evaluación de seguridad de Estados Unidos advertía que organizaciones criminales mexicanas buscaban incorporar experiencia adquirida en la guerra de Ucrania, particularmente en el uso de drones, y que algunos afiliados habrían viajado a ese país para obtener entrenamiento y experiencia de combate. (AGENCIA REFORMA)