Jeff Bezos asegura que IA podría permitir semanas laborales de 3 días

Nueva York, Estados Unidos.- El fundador de Amazon, Jeff Bezos, afirmó que la inteligencia artificial podría generar suficientes ganancias de productividad como para permitir a los estadounidenses tener una semana laboral de tres días o depender de un único ingreso familiar, contrarrestando así los temores de que esta tecnología pudiera provocar una pérdida masiva de empleos para los trabajadores estadounidenses.

En una entrevista con Fox News emitida el miércoles por la noche, Bezos dijo al presentador Bret Baier que cree que las ganancias de productividad derivadas de la IA podrían permitir a algunas personas decidir: “Puedo mantener a mi familia trabajando tres días a la semana”.

Sostuvo que las familias con dos miembros que trabajan podrían decidir que no necesitan un segundo ingreso y permitir que uno de ellos deje de trabajar.

El multimillonario no ofreció detalles concretos sobre cómo podría ocurrir esto, pero afirmó que ello respaldaba su argumento de que la IA podría provocar escasez de mano de obra en lugar de una pérdida masiva de empleos.

Bezos dijo comprender que “muchas personas inteligentes pronostican” una pérdida de empleos impulsada por la IA, pero añadió: “Simplemente no estoy de acuerdo con esas personas inteligentes”.

Cuando Baier señaló que Amazon eliminó alrededor de 30 mil puestos de trabajo en los últimos 12 meses, Bezos atribuyó la situación a la oleada de contrataciones y al rápido aumento de la plantilla que la empresa llevó a cabo tras la pandemia de Covid-19.

Baier le preguntó a Bezos sobre sus comentarios acerca de que la IA era una especie de “burbuja industrial” que resulta “positiva”. El multimillonario afirmó: “Lo que sucede en estas burbujas industriales es que los especuladores pueden perder dinero al invertir en todas estas cosas. Sin embargo, los inventos no desaparecen cuando estalla la burbuja”.

Cuando Baier le preguntó si el mundo estaba presenciando una burbuja en ese momento, Bezos respondió: “Es muy difícil saberlo. Lo que sí sé es que la tecnología es real”.

Argumentó que una burbuja puede ser beneficiosa para la sociedad -aunque no necesariamente para los inversionistas-, ya que permite financiar todo tipo de ideas.

Forbes estima el patrimonio neto de Bezos en alrededor de 378 mil 600 millones de dólares, lo que lo convierte en la segunda persona más rica del mundo, detrás del multimillonario Elon Musk. (AGENCIA REFORMA)