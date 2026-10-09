Presentará Leonardo Padura su novela ‘Morir en la arena’ en Saltillo

El encuentro será el jueves 15 de octubre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, con comentarios de Lucrecia Solano y Luis Jorge Boone; la entrada será libre.

El escritor Leonardo Padura presentará en Saltillo su novela Morir en la arena, durante un encuentro que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

De acuerdo con la información difundida en el cartel del evento, la presentación contará con los comentarios de Lucrecia Solano y Luis Jorge Boone, quienes acompañarán al autor para conversar sobre la obra.

Publicada por Tusquets Editores dentro de su colección Andanzas, Morir en la arena es anunciada como la más reciente novela de Padura. Su presencia ofrecerá al público saltillense la oportunidad de escuchar al escritor hablar sobre este libro.

La actividad será de entrada libre y está dirigida a lectores y público interesado en la literatura.

En el cartel de difusión aparecen el Gobierno de Coahuila, el Congreso del Estado, la Secretaría de Educación y el Centro Cultural Vito Alessio Robles.

La cita es el jueves 15 de octubre a las 19:00 horas, en este recinto cultural de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)