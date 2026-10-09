DESDE MI ESCRITORIO

Prisa para los memes, espera para la gente

En México, hacer un meme se ha convertido en una de las formas más populares de expresar inconformidad, denunciar abusos, cuestionar decisiones del gobierno y, por supuesto, reírnos un poco. Pero ahora, una reforma legislativa conocida popularmente como la “Ley Antimemes” ha provocado una pregunta entre millones de usuarios de redes sociales: ¿nos pueden castigar por burlarnos de un funcionario público?.

La respuesta, por ahora, es no. Al menos, no por el simple hecho de publicar un meme, una caricatura o una crítica política.

Sin embargo, detrás de esta polémica existe una discusión mucho más importante: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para regular los contenidos digitales sin afectar el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente?.

¿QUÉ DICE REALMENTE LA REFORMA?

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal.

Uno de sus puntos centrales es sancionar a quienes utilicen logotipos, imágenes institucionales, documentos oficiales o páginas que aparenten pertenecer al gobierno para engañar a las personas y cometer delitos.

Por ejemplo, alguien que cree una página falsa del SAT, utilizando su imagen oficial para obtener dinero o información de los ciudadanos, podría enfrentar consecuencias penales.

En el texto aprobado por el Senado se establecen sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de aproximadamente 117 mil a un millón 173 mil pesos para las conductas específicas previstas en el artículo 403 Bis.

Pero hay una diferencia fundamental entre utilizar símbolos oficiales para cometer un fraude y publicar una caricatura del presidente, un gobernador, un alcalde o un legislador. La primera conducta puede constituir un delito. La segunda forma parte, en principio, de la libertad de expresión.

Las caricaturas políticas, los memes y las parodias no están expresamente prohibidos por esta reforma. Tampoco se establece una pena de cárcel por el simple hecho de compartir una imagen humorística de un funcionario.

¿Y QUÉ SUCEDE CON QUIENES CREAN CONTENIDO?

Los creadores de contenido, periodistas, caricaturistas y ciudadanos que utilizan Facebook, Instagram, TikTok o X pueden continuar publicando críticas, opiniones y sátiras políticas.

El problema que señalan algunos especialistas y legisladores de oposición está en la interpretación que las autoridades pudieran hacer de determinadas disposiciones, particularmente cuando una publicación utiliza imágenes institucionales o elementos oficiales.

La organización Artículo 19 y legisladores opositores han advertido sobre la posibilidad de que una redacción poco precisa genere incertidumbre y termine inhibiendo expresiones legítimas. El Gobierno federal, por su parte, sostiene que la finalidad es combatir el engaño y no perseguir el humor.

OTRA REFORMA QUE TAMBIÉN PREOCUPA

La polémica creció este miércoles 7 de octubre, cuando la Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría particularmente de Morena, otra reforma, ahora a la Ley Federal del Derecho de Autor, con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención.

Esta segunda iniciativa busca que las plataformas digitales y los proveedores de internet retiren contenidos que infrinjan derechos de autor y adopten medidas contra usuarios reincidentes, incluso con la posibilidad de suspenderles el servicio.

También contempla multas para los proveedores que incumplan sus obligaciones, que pueden alcanzar aproximadamente los 4.7 millones de pesos. No se trata de una multa automática para quien publique un meme. Esto abre otra preocupación: que las plataformas, ante el temor de recibir sanciones, prefieran eliminar publicaciones antes de revisar si realmente existe una infracción.

No existe una fecha confirmada para su entrada en vigor; para ello deberán concluir su aprobación y publicarse oficialmente.

¿Y LAS OTRAS REFORMAS?

Pero hay otra pregunta que merece una respuesta: si los diputados encontraron el tiempo y los votos necesarios para aprobar la llamada Ley Antimemes, ¿por qué no muestran la misma rapidez para resolver otras reformas que llevan meses esperando y que afectan directamente el bolsillo y la tranquilidad de millones de mexicanos?

Un ejemplo es la propuesta impulsada por el diputado federal coahuilense Jericó Abramo Masso para regular los abusos en los seguros de gastos médicos mayores y los cobros de hospitales privados.

Se trata de un tema que afecta a miles de familias que, después de años de pagar puntualmente sus pólizas, enfrentan incrementos difíciles de sostener, cobros hospitalarios poco transparentes y condiciones que pueden complicar la continuidad de su protección médica.

Y no es el único asunto. También existen propuestas para reducir el tiempo que permanecen los ciudadanos en el Buró de Crédito después de regularizar sus deudas, así como otras iniciativas relacionadas con la protección de los consumidores y la economía familiar.

¿POR QUÉ ESTOS TEMAS NO GENERAN LA MISMA URGENCIA LEGISLATIVA?

No se trata de restarle importancia a la protección de los derechos de autor ni al combate de los fraudes digitales. Se trata de preguntarnos cuáles deben ser las prioridades de quienes fueron elegidos para representar a la población.

La rapidez legislativa no debería depender de qué tema resulta más conveniente para la agenda política, sino de qué tan urgente es para la vida de los ciudadanos.

Buen fin de semana, la frase: Los días son largos, pero los años cortos. Ánimo.