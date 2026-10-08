Anuncia Manolo llegada de empresa de semiconductores a Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció este jueves la llegada a la Región Sureste – concretamente al municipio de Arteaga – de una empresa relacionada con el sector de los semiconductores, en cuya instalación se invertirán recursos por un monto de 2 mil millones de pesos y generará cientos de empleos para los habitantes de dicha región, según manifestó.

Mencionó que se trata de un proyecto que ayudará a que se fortalezcan las inversiones en este importante sector de la economía, dentro del cual se han venido haciendo esfuerzos junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo para la llegada de este tipo de empresas.

“Es una inversión importante que está prácticamente concretada, es una inversión de más de 2 mil millones de pesos que va a generar cientos de empleos en la Región Sureste, la cual se concretó recientemente y tiene que ver con el tema de semiconductores que se ha venido gestionando, es una buena noticia para la Región Sureste y va a estar en uno de los parques industriales de Arteaga”, señaló el gobernador.

“Si ustedes recuerdan firmamos en Washington hace unos meses un acuerdo con la Universidad de Arizona, que es pionera en el tema de semiconductores, hemos asistido a varias convenciones, se han visitado varias empresas y ahora se concreta esta gran empresa que tiene que ver con los semiconductores, es una fusión de empresas asiáticas y europeas y muy pronto vamos a dar los detalles, pero por lo pronto se concreta esta inversión”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)