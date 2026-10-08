De Saltillo al Nobel: Anne Carson, la poeta que recibió el Manuel Acuña en Coahuila y ahora el máximo galardón de la literatura mundial

Tres años después de recibir en Saltillo la Medalla del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, la escritora canadiense Anne Carson fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que rompe con las formas tradicionales y dialoga con la literatura clásica

Lo que en 2023 fue motivo de orgullo para la comunidad cultural de Coahuila, este jueves adquirió una dimensión internacional, la poeta canadiense Anne Carson, quien recibió en Saltillo la Medalla del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, auspiciado por el Gobierno de Coahuila a través de su Secretaría de Cultura, fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026.

La Academia Sueca otorgó el máximo reconocimiento de las letras a Carson por su “obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Con ello, aquella visita que realizó a la capital coahuilense hace tres años cobra ahora un nuevo significado.

Carson había sido seleccionada en 2019 como ganadora del Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, en la categoría de Trayectoria Poética, sin embargo, la pandemia de la Covid-19 impidió que viajara a Saltillo para recibir personalmente el reconocimiento. Finalmente, el 27 de abril del 2023, la escritora llegó a la ciudad para recibir la medalla durante las actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC).

Durante aquella visita, considerada además su primer viaje a México, Carson participó en actividades literarias y ofreció una lectura de Norma Jeane Baker de Troya en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, obra en la que entrelaza la figura de Marilyn Monroe con la de Helena de Troya y la tradición de la tragedia griega.

La ceremonia de 2023 tuvo además un significado especial al tratarse de la primera ocasión en que el Premio Manuel Acuña de Trayectoria Poética era entregado a una autora de habla inglesa y de nacionalidad canadiense. En aquella ocasión, el entonces embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, destacó la relevancia del reconocimiento y el trabajo de Carson en torno a temas universales como el amor, la muerte, la igualdad de género y la justicia social.

Nacida en Toronto en 1950, la escritora se ha distinguido por combinar poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. Entre sus obras se encuentran Autobiografía de rojo, La belleza del marido, Nox y Eros, el dulce-amargo, trabajos en los que ha llevado la tradición grecolatina hacia formas literarias contemporáneas.

Así, el reconocimiento que Coahuila entregó a Carson y que finalmente recibió de manera presencial en Saltillo en 2023 se suma hoy a la historia del Premio Nobel de Literatura. La escritora que llegó a la capital coahuilense para hablar de poesía y recibir el Manuel Acuña, ahora ocupa un lugar entre las grandes figuras de las letras universales. (OMAR SOTO)