UN AMPARO Y NUEVOS IMPLICADOS

Aunque poco se ha hablado al respecto en los últimos días, siguen surgiendo novedades en torno a los cinco saltillenses implicados en el caso de huachicol fiscal que puso tras las rejas al exgobernador panista de Baja California, Ernesto “N” y a varias personas más. De entrada, el abogado penalista GERARDO PÉREZ PÉREZ, haciendo gala de la habilidad que le caracteriza, presentó un amparo en el que aporta prubas de que su defendido, José María “N”, ya no es socio al menos desde el año 2006 de la empresa Internacional de Fundentes, cómo tampoco lo es el señor José Indalencio “N”, sobre el cual también pesa una órden de aprehensión que no ha sido ejecutada, por hechos ocurridos 19 años después, en 2025.

De los tres socios originales de esa empresa, el único que mantiene esa calidad e incluso funge cómo presidente de la misma es GUILLERMO “N”, quien pemanece detenido en la modalidad de arresto domiciliario debido a su edad y estado de salud.

Si la justicia existe en México, don José María y don José Indalecio deben ser exonerados de toda responsabilidad en estre asunto, pero en cambio, quedarían implicados los otros dos socios que sí forman parte de la empresa, según consta en la escritura del año 2006 aportada cómo prueba por Pérez Pérez: el hijo mayor y la esposa de Guillermo “N”.

UN NEGOCIO REDONDO

Las versiones apuntan a que fue el hijo de don Guillermo el que, sin querer queriendo, se llevó al baile a sus propios padres y que tiene metidos en un enorme problema a sus tíos José María y José Indalecio. Se dice que fue él quien les rentó el terreno dónde se encuentra la espuela del ferrocarril a la que llegaban los carro tanques cargados de combustible importado a los otros dos saltillenses implicados en este asunto, los hermanos Aguirre Cordero, quienes hasta dónde se sabe permanecen prófugos de la justicia. De acuerdo con un contrato que forma parte de la averiguación, Internacional de Fundentes les rentó el terreno y la espuela de 600 metros ubicada entre los bulevares Isidro López y Vito Alessio a los Aguirre Cordero en un monto de 650 mil pesos mensuales por un periodo de 60 meses. En total, 39 millones de pesos. No cualquier empresa puede pagar esa cantidad. El arreglo lo habría hecho el hijo de Guillermo “N”, quién sabe si con o sin el conocimiento y el aval de sus padres y socios en esa empresa.

Pero eso no es todo. De los 129 carrotanques que fueron decomisados en Saltillo y Ramos Arizpe el año pasado con combustible ilegalmente importado, los pedimentos aduanales de al menos cuatro de ellos están a nombre de Internacional de Fundentes, de acuerdo con la averiguación previa. Es decir, además de rentarles el terreno y la espuela a los Aguirre Cordero para que ahí descargaran el combustible proveniente presuntamente de una refinería ubicada en Texas —que luego aparentemente enviaban en pipas a una red de gasolineras en La Laguna—, Internacional de Fundentes habría incursionado también en la compra y venta de combustible importado. Los implicados, difícilmente van a salir bien librados del berenjenal en el que se metieron, sobre todo porque este asunto es prioritario para la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM.

EL RETO DE LAS VISAS

Muy interesante el reto que la senadora panista LILY TELLEZ les planteó a sus homólogos de Morena y el PT el pasado miércoles: si tan solidarios son con ANDY LÓPEZ BELTRÁN, ¿Por qué no destruyen sus propias visas o se las devuelven al gobierno de los Estados Unidos? Claro que nadie se dio por aludido, ni mucho menos hicieron caso a la sugerencia. Pero aquí en Coahuila también hay muchos que se dicen amigos de Andy. ¿Serán capaces GERARDO COVARRUVIAS, ALBERTO HURTADO, CECILIA GUADIANA, el “frenético” ANTONIO ATTOLINI, el “acapulqueño” Berdeja o DIEGO DEL BOSQUE y TONY CASTRO (suponiendo que la tuvieran) de romper sus visas y renunciar a sus viajes de shopping para solidarizarse con el hijo del “mesías de Macuspana”? Sin ser adivino, la respuesta es un rotundo “claro que no”, porque una cosa es rasgarse las vestiduras para aparentar una supuesta solidaridad con el soldado caído, y otra muy diferente el actuar en consecuencia.

INÉDITA MEDIDA

De aplaudirse la medida que adoptaron este miércoles los titulares de las secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, CRISTINA AMEZCUA, SUSANA ESTENS y CHUMA MONTEMAYOR, al establecer un protocolo para la protección y el cuidado de los miles de caballos, burros y mulas que van a participar en la tradicional cabalgata de Sabinas, una de las más grandes e importantes del país. Nunca en la larga historia de esta cabalgata, y seguramente en la de ninguna otra de las tantas que se celebran en México, se había tomado una medida como esa, que entre otras cosas contempla la instalación de puntos de hidratación para los animales en todo el trayecto, presencia constante de veterinarios y hasta revisión para asegurarse que no presenten gusano barrenador.

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