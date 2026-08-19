Acercan los libros a la niñez ramosarizpense con taller “Preguntas al Estante”

Con actividades recreativas y un pequeño convivio para las niñas y niños participantes, la biblioteca “María Dolores González Valdés”, ubicada en la colonia Analco en Ramos Arizpe, concluyó el taller “Preguntas al Estante”, enfocado en acercar a los menores a la lectura de una manera dinámica y participativa.

Hayde Aguirre Gutiérrez, responsable de la Coordinación de Bibliotecas en Ramos Arizpe, explicó que durante las sesiones se buscó despertar la imaginación de los asistentes, fortalecer el hábito lector y, al mismo tiempo, promover valores como la empatía, solidaridad y trabajo en equipo.

“Queremos que las y los niños descubran que en los libros pueden encontrar historias que los hagan imaginar, pero también situaciones con las que pueden identificarse y aprender valores que pueden aplicar todos los días”, expresó.

Como parte del taller se implementó la lectura en diálogo, metodología que permitió a los participantes compartir sus opiniones y reflexionar en grupo a partir de diferentes historias. Entre los títulos utilizados se utilizó el libro “Perdido y Encontrado”, acompañado de ejercicios creativos relacionados con situaciones cotidianas y gestos de amabilidad.

Aguirre Gutiérrez detalló que el programa contempló dinámicas como “Coincidencias en diálogo”, “Cambios inesperados” y “Gestos que iluminan”, diseñadas para incentivar la participación de los menores y convertir la lectura en una experiencia de convivencia y aprendizaje.

“Buscamos que las bibliotecas sean espacios vivos, donde los niños no solamente vengan a tomar un libro, sino que puedan convivir, preguntar, expresarse y desarrollar su creatividad. Con este tipo de talleres también fortalecemos su interés por regresar y seguir leyendo”, señaló.

Para marcar el cierre de “Preguntas al Estante”, los participantes disfrutaron de un convivio en las instalaciones de la biblioteca de la colonia Analco, con el que finalizaron las actividades en un ambiente de recreación. (EDUARDO SERNA)