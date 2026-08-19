Se registran narcobloqueos en Michoacán

Ciudad de México.- Al menos 7 narcobloqueos se registran la mañana de este miércoles en diversos puntos de Michoacán, informó el C5 estatal.

Los bloqueos acontecen en Morelia sobre la Carretera a Jiquilpan, a la altura del Correo. Así como en la Carretera La Piedad- Yurécuaro KM06.

También se registran en la Carretera Purépero-Tlazazalca, a la altura de Global Gas; en la Carretera Ecuandureo-Zamora, a la altura de la localidad del Colesio.

Así como en Sanabria, Tangancícuaro y sobre la Carretera Caracan-Zacapu, a la altura de la subestación de CFE.

De acuerdo con medios locales, una serie de balaceras y quema de automotores se registra en la región de Zamora, alcanzando distintos municipios aledaños e inclusive Morelia, Zacapu y Quiroga.

Efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil se movilizan a los puntos arriba señalados; asimismo, un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana salió del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón, de Uruapan, para reforzar por aire los operativos en las zonas de conflicto.

Por otra parte, también se registró el incendio y quema en la carretera Morelia-Quiroga a la altura los bancos de arena, así como el tramo Zacapu-Quiroga. (AGENCIA REFORMA)