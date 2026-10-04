Blindan límites de Ramos Arizpe con Nuevo León; refuerzan vigilancia

Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal mantienen presencia y rondines como parte de la estrategia coordinada de seguridad

Como parte de la estrategia permanente para mantener las condiciones de seguridad en Ramos Arizpe, el Gobierno Municipal realizó recorridos de vigilancia en los límites con Nuevo León, en coordinación con el Gobierno del Estado y fuerzas federales.

En estas acciones participan elementos de la Policía Estatal de Coahuila, de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes mantienen presencia y rondines preventivos en puntos estratégicos, particularmente en vías de comunicación, accesos y zonas limítrofes con el vecino estado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que este despliegue forma parte de la estrategia de seguridad que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Coahuila, basada en la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la prevención y la presencia permanente de las corporaciones.

“En Ramos Arizpe trabajamos todos los días en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y nuestra Policía Municipal. La seguridad no se descuida; mantenemos presencia, recorridos y coordinación permanente para cuidar a nuestra gente y conservar las condiciones de tranquilidad de nuestro municipio”, señaló.

La Policía Municipal de Ramos Arizpe mantiene comunicación y coordinación operativa con la Secretaría de Marina y la Policía Estatal para fortalecer las tareas de prevención y vigilancia tanto en la zona urbana como en sectores rurales y puntos estratégicos del territorio municipal.

La presencia conjunta permite fortalecer la vigilancia en las principales vías de acceso y salida de Ramos Arizpe, con especial atención en la zona colindante con Nuevo León, donde los rondines se realizan de manera permanente como parte del esquema preventivo. (El Heraldo de Saltillo)