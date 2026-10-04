CÁPSULAS SARAPERAS

Saltillo y México 86

En esta ocasión te platico una historia del mundial, del fútbol soccer, de Portugal, de vino, fiestas y hasta mujeres que sucedió aquí en nuestra hermosa ciudad de Saltillo.

Era el año de 1986, cuatro años antes Colombia había desistido de organizar el mundial de fútbol soccer, México “agandalló” a los gringos y en un santiamén tendríamos el segundo mundial disputado en nuestro país. Déjeme decirle estimada y estimado saltillense lo que significa la palabra santiamén y cuál es su origen, pues bien, esa palabra significa: rápido, como para indicar una acción inmediata y su origen proviene de las misas católicas que se realizaban en latín cuyos rezos concluían con un «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen” y los feligreses empezaron a abreviar toda la oración un solo el final “Sancti. Amen” palabras que fueron usándose coloquialmente como “santiamén”, pero volvamos a la historia de Saltillo y el Mundial de 1986.

Saltillo fue elegida como subsede del mundial, dicen los futbolistas e integrantes de la FIFA que esta decisión se debió a la cercanía con Monterrey, lugar en el cual se disputarían varios partidos. La verdad es que hubiera sido una pena enorme que los integrantes de las selecciones de Inglaterra y Portugal no hubieran disfrutado de las montañas, del sonido de los trenes, de la anfitrionía de los saltillenses y por supuesto de nuestra hermosa ciudad de Saltillo.

La selección portuguesa llegó a la ciudad el 12 de mayo de ese año, un mes antes del inicio de la justa deportiva. Se hospedaron en lo que era el Hotel “La Torre”, el cual llamaban “La Fortaleza”; sus entrenamientos los realizaban en las instalaciones del centro recreativo de la Sección 38.

La selección del Portugal, dicen, que se la pasó de maravilla en nuestra hermosa ciudad, y no crea que fue por los tours que hicieron por el tranquilo centro histórico de Saltillo, o por la visita a la Catedral de Santiago, mucho menos por haber probado un delicioso pan de pulque o haber deleitado su vista con alguna danza de los matachines; sino por otros hechos muy distintos. Pues noche tras noche en la “Fortaleza” es decir en “La Torre” había fiestas, por supuesto con desvelos, pero además los huateques eran acompañados de alcohol y hasta el acceso de mujeres de esas que se dedican a la profesión más antigua. Fue tanto el alboroto que medios de aquel país como “A bola” y “O Jogo” dieron cobertura al escándalo, incluso la cadena inglesa BBC también dio cobertura al mal comportamiento de la selección portuguesa en Saltillo. Bueno hasta el Parlamento Portugués y líderes políticos de aquel país llegaron a exigir el retorno inmediato de la selección debido a la “vergüenza que estaban ocasionando al país”. Por si fuera poco, las esposas de los jugadores mundialistas además de saturar las líneas telefónicas del hotel hicieron amenazas de divorcio.

Y de los pleitos de sus sueldos, prestaciones, pagos y protestas de los propios jugadores bien merecen otra cápsula.

Para concluir esta Cápsula Sarapera es importante decirles que nuestra ciudad fue subsede gracias a la charla que tuvo un compadre mío con su amigo Rafael del Castillo y Guillermo Cañedo; quien les dijo: “Será una gran oportunidad para que quede un gran recuerdo a los saltillenses del mundial México 86”.

Quien fuera a pensar que los futbolistas portugueses de 1986 vinieron a disfrutar de la ciudad de Saltillo fundada por un portugués.