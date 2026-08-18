Leopoldo González Garcia
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Inhumación el martes en un Panteón de la Localidad
Martha Catalina Burciaga Sucedo
Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 85 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa este miércoles en Oratorio Martínez a las 15:00 hrs
Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Manuela Medina Lira
Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 57 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa este miércoles en la Iglesia de Schoenstatt a las 10:30 hrs
Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Don Ricardo Garcia Guerra
Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación de cenizas en Capilla Oratorio Martínez
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs este miércoles
Fernando Abrego Ayala
Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Miriam Del Socorro Ramos Cano
Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años
Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Rogelio Mendoza Niño
Falleció el 14 de Agosto del 2026 a la edad de 80 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Josefina Alvizo Contreras
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 59 años
Traslado el martes para su Velación e Inhumación el Ej. Terminal Zacatecas
Héctor Joel Vázquez Araiza
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 57 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
Eduardo Lucio Aguilar
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 83 años
Velación en Domicilio
Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. Tinajuela Coahuila
Rosa Elva Espinoza Cruz
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia Jesús Obrero a las 11:00 hrs
Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Del Pilar Mata Villanueva
Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 48 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. Garambullo