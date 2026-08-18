Leopoldo González Garcia

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 55 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación el martes en un Panteón de la Localidad

Martha Catalina Burciaga Sucedo

Falleció el 16 de Agosto del 2026 a la edad de 85 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa este miércoles en Oratorio Martínez a las 15:00 hrs

Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Manuela Medina Lira

Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa este miércoles en la Iglesia de Schoenstatt a las 10:30 hrs

Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Don Ricardo Garcia Guerra

Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación de cenizas en Capilla Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs este miércoles

Fernando Abrego Ayala

Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Miriam Del Socorro Ramos Cano

Falleció el 17 de Agosto del 2026 a la edad de 69 años

Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Rogelio Mendoza Niño

Falleció el 14 de Agosto del 2026 a la edad de 80 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Josefina Alvizo Contreras

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 59 años

Traslado el martes para su Velación e Inhumación el Ej. Terminal Zacatecas

Héctor Joel Vázquez Araiza

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

Eduardo Lucio Aguilar

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 83 años

Velación en Domicilio

Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. Tinajuela Coahuila

Rosa Elva Espinoza Cruz

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 77 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia Jesús Obrero a las 11:00 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Del Pilar Mata Villanueva

Falleció el 18 de Agosto del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. Garambullo