martes, agosto 18, 2026
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El Heraldo de Saltillo
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Leopoldo González Garcia 

Falleció el 18 de Agosto  del 2026 a la edad de 55 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Inhumación el martes en un Panteón de la Localidad

 

Martha Catalina Burciaga  Sucedo

Falleció el 16 de Agosto  del 2026 a la edad de 85 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa este miércoles en Oratorio Martínez a las 15:00 hrs

Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Manuela Medina Lira

Falleció el 17 de  Agosto  del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa este miércoles en la Iglesia de Schoenstatt a las 10:30 hrs

Cremación el martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Don Ricardo Garcia Guerra                                  

Falleció el 17 de Agosto  del 2026 a la edad de  77  años

Velación  de cenizas en Capilla Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs este miércoles

 

Fernando Abrego Ayala

Falleció el 17 de  Agosto  del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Miriam Del Socorro Ramos Cano

Falleció el 17 de  Agosto  del 2026 a la edad de 69 años

Cremación el martes en el  Panteón  Jardines del Santo Cristo

 

Rogelio Mendoza Niño                                  

Falleció el 14 de Agosto  del 2026 a la edad de  80  años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este martes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Josefina Alvizo Contreras

Falleció el 18 de  Agosto del 2026 a la edad de 59 años

Traslado el martes  para su Velación e Inhumación  el Ej. Terminal Zacatecas

 

Héctor Joel Vázquez Araiza

Falleció el 18 de  Agosto  del 2026 a la edad de 57 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Cremación  este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

Eduardo Lucio Aguilar                                   

Falleció el 18 de Agosto  del 2026 a la edad de  83 años

Velación en Domicilio

Traslado este miércoles  para su  Inhumación al Ej. Tinajuela  Coahuila

 

Rosa Elva Espinoza Cruz  

Falleció el 18 de  Agosto  del 2026 a la edad de 77 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia Jesús Obrero a las 11:00 hrs

Cremación este miércoles en el Panteón Jardines del Santo Cristo

 

María Del Pilar Mata Villanueva

Falleció el 18 de  Agosto  del 2026 a la edad de 48 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Traslado este miércoles para su Inhumación al Ej. Garambullo

 

 

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