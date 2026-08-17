Suma el Aquí Vamos Gratis ahorro de 80.1 MDP para las y los saltillenses

Esta cantidad corresponde a más de 5.9 millones de traslados en alguna de las cuatro rutas troncales que recorren la ciudad desde que inició el programa

El alcalde Javier Díaz González dio a conocer que gracias al programa social Aquí Vamos Gratis, las y los saltillenses han podido tener un ahorro de 80.1 millones de pesos.

Este beneficio corresponde a más de 5.9 millones de traslados que la ciudadanía ha realizado en alguna de las cuatro rutas troncales que recorren la ciudad.

“Sin duda, este ha sido un gran beneficio para las familias saltillenses, que han podido destinar lo que utilizaban para el transporte a otros rubros de su vida diaria, mejorando así su calidad de vida”, refirió el presidente municipal.

Javier Díaz recordó que este programa social arrancó el 1 de octubre de 2025 con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y desde entonces se ha convertido en una opción de movilidad gratuita para las familias.

Señaló que se mantienen operando las cuatro rutas troncales Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, logrando que uno de cada cinco saltillenses se encuentre a una distancia caminable de ellas.

Las rutas troncales operan con 35 unidades, cada una de ellas con capacidad para 77 personas, equipadas con aire acondicionado, wifi y rampas de acceso universal.

El alcalde Javier Díaz invitó a las y los saltillenses a utilizar las rutas troncales del Aquí Vamos Gratis para reducir sus gastos al momento de trasladarse de un punto a otro y contribuir a mejorar la economía familiar. (El Heraldo de Saltillo)