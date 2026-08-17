Inaugura el gobernador el Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro Desierto

Manolo Jiménez Salinas destacó que en dos años y medio de su administración se han entregado o están en proceso de construcción 18 cuarteles tanto para la Policía Estatal, para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, los cuales están ubicados en lugares estratégicos

Monclova, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó en Monclova el Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro Desierto, mismo que fortalecerá las capacidades de seguridad y de respuesta de toda esta área de nuestro estado, y en el que se invirtieron 24 millones de pesos.

“En Coahuila seguimos fortaleciendo nuestro blindaje con más inversión en infraestructura, tecnología e inteligencia. Arrancamos la semana junto con mi amigo el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, las alcaldesas y alcaldes de esta región, entregando el Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la Región Centro-Desierto, una obra en la que invertimos 24 millones de pesos y que fortalecerá la atención y operación. Seguimos trabajando en equipo para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros de México. ¡Aquí la seguridad es y seguirá siendo nuestra prioridad!”, señaló Manolo Jiménez.

El mandatario estatal destacó que siempre que se hacen este tipo de eventos se manda un mensaje muy importante a la comunidad de trabajo en equipo entre sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno; todos trabajando parejo para bien de las y los coahuilenses y, en este caso, en el tema más importante para Coahuila, la seguridad.

Resaltó el gran trabajo que hacen las alcaldesas y los alcaldes de la región Centro Desierto de nuestro estado, porque se ponen de acuerdo para temas como el de la seguridad y para muchos otros en beneficio de sus habitantes.

Reconoció, además, la importante labor que realizan los municipios de Coahuila al invertir recursos en el tema de seguridad, lo que abona a que hoy en día nuestro estado sea el más seguro de México, y que tres de las cinco ciudades más seguras del país sean de Coahuila.

“Por eso es muy importante todo lo que hacemos, por eso vamos a seguir invirtiendo en seguridad, tema donde hemos invertido miles de millones de pesos”, enfatizó.

Jiménez Salinas destacó que en dos años y medio de su administración se han entregado o están en proceso de construcción 18 cuarteles tanto para la Policía Estatal, para el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada, los cuales están ubicados en lugares estratégicos y que fortalecen el blindaje de nuestra entidad.

“Y además estamos invirtiendo en tecnología. en inteligencia, en patrullas, en uniformes, en armamento”, comentó.

Manolo Jiménez reiteró su compromiso con las y los alcaldes de nuestro Estado, y con las y los coahuilenses, de entrarle al cien por ciento al tema de seguridad. Señaló que parte de la soberanía de nuestro Estado tiene que ver con que en ningún lugar, en ningún municipio de nuestro territorio, manda la delincuencia organizada. Aquí, en todos los municipios de Coahuila, mandamos las instituciones.

“Eso es libertad. Eso es ser un Estado libre y soberano. En cada municipio la autoridad es la alcaldesa o el alcalde”, mencionó.

Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública, menciono que para el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, la seguridad es una responsabilidad que se asume con seriedad y que requiere, por encima de todo, coordinación, comunicación y trabajo conjunto.

Comentó que la entrega de este centro integral es una muestra clara de que cuando el Estado y los municipios suman esfuerzos y recursos, se puede generar infraestructura de mayor alcance y de mejores condiciones para la seguridad de los municipios.

Explicó que el proyecto contempla una superficie de 3,758 metros cuadrados de terreno y 669 metros cuadrados de construcción, con espacios diseñados para fortalecer la operación y coordinación en materia de seguridad. La rehabilitación contempla una recepción, despacho, archivo, call center de atención ciudadana tanto de grupos de WhatsApp como de vía telefónica; C2 de monitoreo que estará interconectado con el C4 de inteligencia estatal; la unidad, UNIF, sala de capacitación, área de inteligencia y de prevención, baños, sanitarios, cocina, comedor y SITE.

Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova, en su intervención mencionó que la seguridad es el parteaguas para avanzar, para el desarrollo económico y para que las familias tengan más y mejores oportunidades.

Acompañaron al gobernador en este evento, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; General de Brigada E.M. Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la Sexta Zona Militar; General Brigadier de GN Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Theodoro Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; María Guadalupe Oyervides, diputada local; Federico Fernández Montañez, fiscal General del Estado de Coahuila; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno de la Región Centro Desierto de Coahuila; Héctor Flores Rodríguez, subsecretario de Operación Policial; Luis Ángel Estrada Picena, director de la Policía Civil Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)