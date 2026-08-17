Dan último adiós a doña María del Socorro Villar, “Socky”

Familiares y amigos se reunieron este lunes en la parroquia de San Pablo Apóstol para despedir a doña María del Socorro Villar de Moeller, conocida cariñosamente como «Socky», quien falleció a los 98 años y dejó una huella en la vida social, empresarial y turística de Saltillo

Este lunes, familiares y amigos dieron el último adiós a doña María del Socorro Villar de Moeller, durante una misa de cenizas celebrada en la parroquia de San Pablo Apóstol, en Saltillo, donde se reunieron para acompañar a sus seres queridos y recordar la trayectoria de una mujer estrechamente vinculada con la vida social, empresarial y turística de Saltillo.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo a las 12:30 del mediodía y comenzó con un emotivo momento en el que sus nietos y bisnietos colocaron, cada uno, una flor blanca al lado de la fotografía que se mostró en el altar de la parroquia junto a sus cenizas.

«Tuvimos la fortuna de que mi mamá vivió casi 100 años, fue fabuloso; disfrutamos de una mamá innovadora, de una mamá que vendió la primera hamburguesa en Saltillo», dijo Pedro Moeller Villar, hijo de la finada.

Una mujer multifacética

María del Socorro nació el 24 de marzo de 1928 en Ciudad Juárez y llegó a Saltillo a los 17 años, después de cursar sus estudios de preparatoria en El Paso, Texas. En esta ciudad contrajo matrimonio con Guillermo Moeller Valdés, con quien formó una familia de 10 hijos.

«Formó una fabulosa familia de 10 hijos, con muchos nietos. Una mujer que decía que era priista, madre de 10 hijos y yo le decía ‘primero madre de 10 hijos y luego el partido’, bastante buena», platicó.

Desde muy joven destacó por su espíritu emprendedor. A los 20 años participó en la fundación de la Platería Saltillo, conocida también como Saltillo Silver Factory, negocio que permaneció abierto durante 56 años, de 1948 a 2004, y que se convirtió en uno de los establecimientos emblemáticos para los visitantes de la ciudad, particularmente para turistas provenientes de Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria participó en la organización de certámenes, festivales y encuentros, además de impulsar la realización de congresos y espectáculos. También creó el grupo de Edecanes de Turismo, con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes estudiantes.

Su compromiso con la sociedad se extendió a diferentes ámbitos. Fue fundadora del Comité de Damas Leonas de Saltillo y de las Girl Scouts de Saltillo, además de participar en distintas asociaciones de la sociedad civil.

Su fallecimiento, ocurrido este domingo a los 98 años, generó muestras de afecto y reconocimiento entre quienes compartieron con ella distintas etapas de su vida.

Durante la misa de cenizas, familiares y amigos se reunieron para honrar su memoria y despedir a una mujer cuya trayectoria quedó ligada a negocios, iniciativas sociales y acciones encaminadas a proyectar a Saltillo como una ciudad hospitalaria y atractiva para sus visitantes.

«Anoche pensaba en todo lo que le tocó vivir a ella, le tocó ser madre después de la Segunda Guerra Mundial, vivió crisis políticas, vivió muchas cosas y lo vivió desde todos los puntos de vista y siempre animosa. Mi mamá fue un ejemplo a seguir, nos puso muchos ejemplos para que siguiéramos su camino y nos puso muy difícil para que lo superemos», indicó Moeller Villar.

«Fue subsecretaria de Turismo, con don Eliseo Mendoza fue la primera secretaria de Desarrollo Social, ahí estuvo. Tuvo una carrera intachable, en alguna ocasión estuvo en una terna para ser diputada local, fue innovadora con el primer call center político en el país para el PRI; fue maestra de la Academia de Policía, maestra de la UANE, madrina de varias generaciones en la UANE», finalizó. (OMAR SOTO)