Universidad de Arizona y Coahuila avanzan de la planeación a la acción para fortalecer el ecosistema de semiconductores

Arizona State University recibe a líderes de Coahuila como parte de la siguiente fase en la estrategia de desarrollo de fuerza laboral en la industria de semiconductores

Arizona State University (ASU) fue sede de una gira de estudio inmersiva sobre semiconductores para una delegación de alto nivel del Gobierno del Estado de Coahuila. El encuentro se centró en el desarrollo de la fuerza laboral, la competitividad económica y la planeación del ecosistema de semiconductores. La visita marcó un hito importante en la alianza, reuniendo a líderes del gobierno, la academia y la industria para analizar las conclusiones de un estudio de prefactibilidad sobre semiconductores y traducir dichas recomendaciones en un plan de acción concreto.

La alianza entre ASU y Coahuila refleja el modelo de vinculación global de la universidad, el cual reúne a gobiernos, la industria e instituciones de educación superior para co-desarrollar soluciones prácticas y adaptadas al entorno local que fortalezcan los ecosistemas regionales de innovación e impulsen la competitividad económica a largo plazo. Como parte de este enfoque, las Ira A. Fulton Schools of Engineering desarrollaron un Estudio de prefactibilidad sobre semiconductores para el Estado de Coahuila, en el cual se evaluaron las capacidades industriales y ventajas competitivas de la entidad, al mismo tiempo que se identificaron oportunidades dentro de la cadena de valor de los semiconductores.

La gira en Arizona representó la siguiente fase de esta alianza, brindando al liderazgo de Coahuila la oportunidad de validar los hallazgos del estudio mediante un diálogo directo con el ecosistema de Arizona. Durante la visita, la delegación se reunió con líderes de ASU para revisar los resultados, intercambiar ideas y explorar cómo el enfoque de Arizona en materia de desarrollo de talento y colaboración público-privada puede orientar futuras iniciativas en el estado.

“Nuestro papel no es simplemente brindar recomendaciones”, señaló Jeffrey Goss, Associate Vice Provost, Assistant Dean y Executive Director de las escuelas de ingeniería de ASU. “Trabajamos codo a codo con nuestros aliados en cada etapa: desde la evaluación de oportunidades hasta la facilitación de giras de estudio inmersivas que conectan a los líderes con el ecosistema de Arizona. Juntos, el estudio de prefactibilidad y la gira de estudio ofrecen un marco para la toma de decisiones informada y una colaboración a largo plazo que impulsa el desarrollo sostenible de la fuerza laboral y de la economía”.

El primer día de la gira introdujo a la delegación al ecosistema de desarrollo económico de Arizona mediante reuniones con la alcaldía de Phoenix, el Consejo Económico de Phoenix (Greater Phoenix Economic Council), la Autoridad de Comercio de Arizona (Arizona Commerce Authority) y representantes de la industria como Siemens. Las conversaciones se centraron en las alianzas, políticas y estrategias de inversión que han ayudado a Arizona a convertirse en uno de los centros de semiconductores más importantes de Estados Unidos.

“El estudio de prefactibilidad nos ofrece una comprensión objetiva de dónde se encuentra Coahuila hoy y dónde están nuestras mayores oportunidades”, afirmó Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía del Estado de Coahuila de Zaragoza. “Ver cómo Arizona ha alineado al gobierno, la industria y la educación superior en torno a una visión compartida nos ayuda a comprender mejor cómo traducir estas recomendaciones en acciones que fortalezcan nuestra economía y atraigan futuras inversiones a nuestro estado”.

La gira continuó en ASU, donde la delegación se reunió con directivos universitarios para examinar detalladamente los hallazgos del estudio de prefactibilidad y debatir sobre desarrollo de talento, microcredenciales, oportunidades en la cadena de suministro y planeación futura. Las reuniones también destacaron el papel de Arizona State University en el apoyo a la industria a través de la educación en ingeniería, la investigación aplicada y los programas de capacitación profesional.

“El talento es el núcleo de todo ecosistema industrial próspero”, dijo Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza. “Uno de los aspectos más valiosos de esta gira de estudio ha sido aprender cómo Arizona vincula la educación con las necesidades de la industria. Esas lecciones nos ayudarán a seguir fortaleciendo nuestras instituciones y preparando a nuestros estudiantes para las oportunidades que genera la manufactura avanzada”.

“Construir un ecosistema de semiconductores comienza por entender dónde radican tus fortalezas y oportunidades”, expresó Diego Flores Jiménez, director de Electrónica e Industria Digital de la Secretaría de Economía de México. “Este estudio de prefactibilidad refleja el papel de Arizona como un aliado en el desarrollo de la industria de semiconductores en México, ayudándonos a validar ideas e identificar oportunidades prácticas para fortalecer nuestras capacidades”.

“Esta colaboración con Arizona State University nos brinda una ruta más clara para pasar de la estrategia a la acción”, señaló Antonio Hernández, director general de Desarrollo Económico del Estado de Coahuila de Zaragoza. “Al conectar las fortalezas industriales de Coahuila con el desarrollo de talento, las necesidades de la industria y nuevas oportunidades dentro de la cadena de valor de los semiconductores, podemos seguir construyendo las condiciones para atraer inversión y fortalecer la competitividad del estado a largo plazo”.

Con el estudio concluido, la alianza pasa ahora de la etapa de planeación a la de implementación. ASU y el Gobierno del Estado de Coahuila continuarán trabajando de manera conjunta para hacer avanzar el desarrollo de la fuerza laboral, fortalecer la competitividad regional e impulsar nuevas oportunidades en la industria de los semiconductores. (El Heraldo de Saltillo)