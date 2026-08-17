Reporta Riquelme saldo blanco en el Coahuila 1000 y eventos deportivos; alistan operativo vial por regreso a clases

La coordinación y el análisis de resultados se refleja en que en Torreón ¡Vamos Seguros!

Torreón, Coahuila.- Luego de presidir la reunión de seguridad correspondiente a la semana 32, este lunes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís reportó saldo blanco en los eventos que se presentaron en Torreón como el Coahuila 1000, el partido de fútbol Santos-Chivas y los juegos de finales del beisbol. Además, el edil informó sobre el operativo vial que se pondrá en marcha con motivo del próximo regreso a clases.

Acerca del Coahuila 1000, el presidente municipal destacó que se llevó a cabo sin contratiempos y con gran efectividad en materia de seguridad en todo el estado, gracias a la estrategia del gobernador Manolo Jiménez y a la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Además, el alcalde anunció la implementación de operativos de seguridad vial por el regreso clases, con el cual aumenta el tráfico de forma considerable y se suma al derivado de las obras que se ejecutan en la ciudad.

En ese sentido, el edil mencionó que se prepara un dispositivo de tránsito para atender sobre todo los horarios de entradas y salidas de los planteles escolares, a fin de resguardar la seguridad de los alumnos, docentes, padres de familia y ciudadanía general. Además de continuar con la presencia en las vialidades de obras en desarrollo.

De igual forma, Riquelme Solís habló de las reuniones de coordinación que ya se sostienen, en preparación de los eventos y actividades que se llevan a cabo en la ciudad durante el mes de septiembre, como es el Grito de Independencia y la Feria de Torreón. El alcalde reiteró la coordinación entre dependencias municipales, con autoridades del estado para vigilar la seguridad de los asistentes.

Por otro lado, como parte del seguimiento a las acciones realizadas en la semana para fortalecer la seguridad en el municipio, el alcalde indicó que se concretaron 25 notificaciones a propietarios de vehículos chatarra en abandono, y se aplicaron 17 multas, a partir de que instruyó a reforzar los operativos para despejar las vialidades y así evitar situaciones de riesgo sanitario y delincuencial.

El presidente municipal agradeció la presencia de las dependencias, Fiscalía y Poder Judicial. “Su participación facilita la coordinación y nos permite estructurar semana a semana la operación y efectividad de cada área, con relación al tipo de delitos que se presentan”, externó. (El Heraldo de Saltillo)