Revisará Sheinbaum medida de EU contra ‘turismo de maternidad’

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su Gobierno revisará el alcance de las nuevas acciones de Estados Unidos contra el llamado “turismo de maternidad”, una práctica en la que extranjeras viajan a ese país para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

La mandataria sostuvo que no tiene información de que mexicanas crucen de forma masiva la frontera para partos y obtener la ciudadanía estadounidense para sus bebés.

“No conocemos las estadísticas de ellos, pero en realidad, si es que llegaron por eso, son muy pocos casos. No hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido y lo podemos revisar”, señaló.

“Hasta ahora la Corte se ha planteado algo distinto. Entonces no tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca su bebé y sea reconocido como estadounidense”.

Sheinbaum fue cuestionada sobre las órdenes ejecutivas firmadas el 6 de agosto por el presidente Donald Trump, que buscan restringir la ciudadanía por nacimiento en casos relacionados con fraude migratorio y turismo de maternidad, así como las posibles sanciones o cancelaciones de visa para quienes incurran en esa práctica.

Las nuevas órdenes fueron emitidas después de que la Suprema Corte estadounidense invalidó, el 30 de junio, un anterior intento de Trump por negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en ese País de padres sin residencia permanente o con estancia temporal.

La nueva medida busca impedir el reconocimiento automático de ciudadanía a hijos de personas que, según la Administración estadounidense, hayan cometido fraude migratorio o viajado con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense.

Organizaciones civiles, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles, promovieron un nuevo recurso judicial para frenar las órdenes, al considerar que intentan eludir el criterio de la Corte sobre la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a quienes nacen en Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya impedía la expedición de visas de turista cuando determina que el propósito principal del viaje es dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense para un hijo.

Sin embargo, la nueva medida de la Casa Blanca amplía las restricciones y coloca el turismo de maternidad como uno de los objetivos de su política migratoria. (AGENCIA REFORMA)