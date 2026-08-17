Autos chinos impactan producción automotriz de México, alerta CLAUT

Monterrey, NL.- México está incrementando el consumo de vehículos provenientes de China, una tendencia que ha incidido en el estancamiento de la producción automotriz nacional, alertó Manuel Montoya, director del Clúster Automotriz de Nuevo León (CLAUT).

Señaló que en un entorno en el que la producción y las exportaciones de vehículos se contrajeron un 0.7% y 0.3%, respectivamente, de enero a julio del 2026, las ventas internas crecieron un 5%. Sin embargo, destacó que buena parte de este incremento fue impulsado por unidades provenientes de China.

“El crecimiento de Norteamérica está en México y se lo están comiendo los chinos, por eso la producción está plana, no está cayendo como hubiera uno esperado con el tema de los aranceles, pero estamos en una situación muy parecida.

“¿Qué están viendo las empresas?, ¿por qué estamos produciendo lo mismo?, ¿cuál es el problema?… Que ese pequeño crecimiento se lo está comiendo alguien que viene de Asia”, manifestó.

Durante su participación en el “Business talk: Impacto en la revisión del T-MEC en la industria automotriz”, organizado por Invest Monterrey, Montoya dijo que a esto se debe añadir el tema de vehículos eléctricos que también vienen de China.

“La exportación en julio cayó casi un 10%, aunque de enero a julio solamente bajó un 3%, y las ventas internas son las que han estado creciendo. Yo creo que es el elefante en la sala del que nadie quiere hablar. ¿Por qué están aumentando las ventas en México y no la producción?”, planteó.

Refirió que de las ventas en el país, la tercera parte se produce aquí y las otras dos terceras partes son importadas de China.

De lo que viene de la nación asiática, refirió que la mitad corresponde a marcas que también producen en México, que tienen derecho a importar determinada cuota de vehículos sin pagar aranceles.

“Pero esa otra mitad (de las marcas chinas) no hacen un solo coche en México”, lamentó.

Para el cierre del año, proyectó que la producción se mantendrá prácticamente estable, en cerca de 4 millones de unidades.

En el evento, Montoya también abordó el tema de cómo el T-MEC impulsó la producción de autopartes en el país, ya que desde su implementación se elevó un 30% por la exigencia de mayor contenido regional. (AGENCIA REFORMA)