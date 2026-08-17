Impulsa UA de C la formación de investigadores con su Doctorado en Psicología de la Salud

La Facultad de Psicología Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila invita a profesionales interesados en fortalecer su formación científica y desarrollar investigación especializada a participar en la Convocatoria de Admisión 2026 del Doctorado en Psicología de la Salud, cuyas clases inician en enero de 2027.

Este Doctorado tiene como propósito formar especialistas capaces de desarrollar proyectos de investigación que atiendan los procesos de salud-enfermedad desde perspectivas clínica, psicosocial y psicoeducativa, con énfasis en la promoción de estilos de vida saludables; asimismo, cuenta con tres principales líneas de generación y aplicación del conocimiento: Psicología Clínica, Psicología Social de la Salud y Procesos Educativos y Salud.

En esta primera convocatoria, el pre registro y pago se llevarán a cabo hasta el 21 de agosto de 2026, a través de sitio web http://www.admisionposgrado.uadec.mx/, mientras que el registro ante CENEVAL será del 26 de agosto al 9 de septiembre en el enlace https://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php.

El examen de prueba se aplicará el 22 de septiembre y los resultados se publicarán el 26 de septiembre y la aplicación del examen real será el sábado 26 de septiembre de 2026 de 9:00 a 13:30 horas.

El registro interno ante la Facultad de Psicología, tendrá como fecha límite el 23 de octubre de 2026, a través del Formulario disponible en https://forms.office.com/Mqsv3byygD; los aspirantes deberán enviar su documentación a más tardar el 29 de noviembre de 2026, al correo electrónico barbara_perez@uadec.edu.mx, en archivos PDF.

Entre los documentos solicitados se encuentran los títulos y cédulas de Licenciatura y Maestría, currículum vitae con énfasis en docencia e investigación, acta de nacimiento, CURP, anteproyecto de investigación, dos cartas de recomendación académica, comprobante del EXANI-III y constancia de Inglés equivalente a 450 puntos TOEFL o superior, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Mientras que las entrevistas con el Comité Académico, se realizarán del 7 al 11 de diciembre de 2026, ya sea de manera presencial o virtual y la publicación de resultados, programada para el 18 de diciembre de 2026.

Para más información, comunicarse con la coordinadora del Doctorado en Psicología de la Salud, a cargo de la Dra. Bárbara de los Ángeles Pérez Pedroza, al correo barbara_perez@uadec.edu.mx o al teléfono (844) 412 27 81. (El Heraldo de Saltillo)