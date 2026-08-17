Ramos Fest impulsará actividad económica y turística de Ramos Arizpe

Durante tres días, gastronomía, música y tradiciones atraerán visitantes y generarán oportunidades para comercios y prestadores de servicios

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el Ramos Fest 2026, a realizarse del 28 al 30 de agosto, representará una oportunidad para fortalecer la actividad económica de la ciudad mediante tres días de eventos gastronómicos, culturales y tradicionales que propiciarán la llegada de visitantes y un mayor movimiento comercial.

La programación contempla actividades en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza de Armas, el centro de Ramos Arizpe y la Alameda Miguel Ramos Arizpe, lo que permitirá distribuir la afluencia y favorecer el consumo en restaurantes, taquerías, comercios y establecimientos locales, además de generar oportunidades para emprendedores y prestadores de servicios.

“Queremos que Ramos Fest sea una celebración que disfruten nuestras familias, pero también que sus beneficios lleguen a quienes todos los días trabajan y generan empleo en nuestra ciudad. Cada visitante que viene, consume, conoce nuestros productos y regresa representa movimiento para nuestra economía. Queremos mostrar lo mejor de Ramos Arizpe y que esa celebración se traduzca en oportunidades para nuestra gente”, expresó Gutiérrez Merino.

El viernes 28 de agosto, las actividades comenzarán a partir de las 17:00 horas en la Plaza de Armas con la Feria del Tamal y Pan de Pulque, además de la tradicional Callejoneada Ramos Arizpe 2026, que recorrerá el centro de la ciudad. Posteriormente se realizará la Coronación de la Reina y se contará con la presentación de Tropicalísimo Apache.

Para el sábado 29, la Alameda Miguel Ramos Arizpe será sede de la segunda edición del Lechón Fest, encuentro gastronómico que reunirá a más de 100 equipos participantes y que se ha convertido en uno de los principales atractivos de esta edición.

La concentración de participantes, acompañantes y visitantes durante esta jornada representa también una oportunidad para ampliar el movimiento económico en la ciudad, particularmente en los sectores gastronómico, comercial y de servicios.

Las actividades del sábado cerrarán con la presentación de El Poder del Norte a partir de las 20:00 horas.

El domingo 30 se realizará la tradicional Cabalgata Ramos Arizpe 2026, con participación de cabalgantes provenientes de distintos municipios, para posteriormente concluir las actividades en la Alameda Miguel Ramos Arizpe con la presentación estelar de Salomón Robles y sus Legendarios.

Con eventos para toda la familia y visitantes de la región, Ramos Arizpe se prepara para un fin de semana en el que tradición, gastronomía y música se convertirán también en una oportunidad para mostrar la ciudad y fortalecer su dinamismo económico. (ACONTECER)