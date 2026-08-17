Atiende Tomás Gutiérrez afectaciones por colapso de antiguo drenaje en la colonia Fidel Velázquez 

Ante la aparición de un hundimiento en la vía pública y reportes de daños en algunas viviendas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino recorrió la colonia Fidel Velázquez uno de los sectores con mayor antigüedad de Ramos Arizpe, donde ordenó una revisión integral de la red de drenaje y de las condiciones del terreno.

El presidente municipal dialogó con habitantes de la colonia para conocer directamente las afectaciones, entre ellas grietas que, de acuerdo con algunos vecinos, comenzaron a presentarse desde hace seis años.

Gutiérrez Merino explicó que la problemática se localiza en un sector desarrollado hace aproximadamente cuatro décadas, cuya infraestructura sanitaria conserva tuberías fabricadas con materiales utilizados en aquella época, entre ellos asbesto y concreto.

El desgaste natural de la red, sumado al constante paso de vehículos pesados, habría ocasionado el colapso de algunos tramos y la formación de hundimientos. En determinados puntos, señaló, las cavidades pueden alcanzar hasta un metro de profundidad.

“El reporte más reciente corresponde a un hundimiento que comenzó a observarse en la calle Artículo 123 hace alrededor de 10 días. Ante tal problemática, cuadrillas municipales llevarán a cabo inspecciones durante los próximos días para revisar las tuberías y las condiciones del subsuelo”, indicó.

A partir de los resultados se buscará establecer la causa del problema y definir las acciones necesarias, tanto para reparar la infraestructura como para determinar posibles apoyos a las familias que hayan resultado afectadas.

El alcalde precisó que también será necesario realizar evaluaciones en los domicilios que presentan grietas, debido a que algunas construcciones han sido ampliadas o modificadas a lo largo de los años. Los estudios permitirán establecer si los daños tienen relación con el deterioro del drenaje, con las características estructurales de los inmuebles o con ambos factores.

“La atención será prioritaria debido a que en este sector reside un número importante de adultos mayores. Con la información disponible hasta ahora, no existen condiciones que obliguen a desalojar las viviendas, pues la afectación de mayor consideración se encuentra en la vía pública”, resaltó.

Del mismo modo, el edil informó que esta problemática no es nueva para la administración y que, hasta el momento, se han efectuado 16 intervenciones en la red sanitaria del sector, con la sustitución de más de 150 metros de tubería que ya había cumplido su periodo de vida útil. (EDUARDO SERNA)