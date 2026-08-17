Dialoga México con China por arancel a nuez

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Economía mantiene comunicación con autoridades de China, la Embajada china en México y productores nacionales, tras la imposición de un arancel de 51.6 por ciento a las exportaciones mexicanas de nuez pecanera.

Cuestionada sobre si el gravamen responde a las medidas comerciales que México ha aplicado a importaciones chinas, la mandataria descartó esa posibilidad.

“Es otro tema. La Secretaría de Economía está en comunicación con homólogos en China, a través de la Embajada de China en México, y en contacto con los productores”, respondió.

China anunció la cuota provisional luego de una investigación antidumping iniciada el 25 de septiembre de 2025 contra las importaciones de nuez pecanera procedentes de México y Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio chino argumentó que los envíos de ambos países ingresaron a su mercado a precios artificialmente bajos y causaron daño a su industria local.

La medida entró en vigor la semana pasada y para las nueces estadounidenses las tasas alcanzan hasta 54.3 por ciento.

La Secretaría de Economía había manifestado preocupación por la determinación y ofrecido respaldo a productores y exportadores mexicanos.

La medida ocurre en medio de las tensiones comerciales entre ambos Gobiernos.

En septiembre de 2025, China abrió otra investigación sobre los aranceles y restricciones mexicanas a mercancías procedentes de Países sin tratado comercial, entre ellos China.

En marzo pasado, el Ministerio de Comercio chino concluyó que las medidas mexicanas constituían barreras al comercio y la inversión. México elevó desde enero aranceles de entre 5 y 50 por ciento a mil 463 fracciones de productos originarios de países sin acuerdo comercial. (AGENCIA REFORMA)