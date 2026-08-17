“Ni siquiera son personas”; ministro israelí pide asesinar entre 30 a 40 palestinos diarios en Gaza

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí, se quejó de la reducción de ataques de Israel en Gaza.

Tel Aviv, Israel.- El ministro de Seguridad Nacional de Israel y ultraderechista Itamar Ben Gvir, sugirió que el Ejército de Israel debería matar cada noche y de forma “selectiva” entre “30 y 40” palestinos en la Franja de Gaza dado que “no merecen vivir allí”.

“Deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando a 30 o 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata…” señaló el funcionario.

Itamar Ben Gvir consideró que se debe asesinar a quienes representan una amenaza inmediata pero también “ay gente que no es digna de vivir… ni siquiera son personas”.

Las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional se emitieron en el podcast 7 de octubre de Rom Braslavski, un exrehén de Gaza.

Ben Gvir, que fue condenado en el pasado por realizar comentarios racistas, señaló que Israel debería construir “asentamientos judíos” en el enclave palestino, según declaraciones recogidas por el diario británico ‘Financial Times’.

El ministro que es conocido por ser un extremista y ser cercano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó el cese de ataques de Israel a Gaza.

Sus palabras suscitaron críticas por parte de las autoridades iraníes, que afirmaron que se trata de una “cuota nocturna para las matanzas en Gaza”. “Este criminal sionista habla simultáneamente de la expulsión de los palestinos y la construcción de asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben registrarse y preservarse para el día del ajuste de cuentas y el juicio de estos criminales”, apuntó el vicemninistro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, en un comunicado.

Testimonios de este tipo, que han sido vertidos con anterioridad por Ben Gvir y otros representantes públicos israelíes, han sido presentados ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU como evidencia de una “intención genocida” de Israel en Gaza que sus gobernantes niegan.

Ben Gvir, también colono israelí en Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes. Como ministro de Seguridad Nacional controla la Policía israelí y las cárceles donde los palestinos denuncian numerosos casos de tortura.

Además, desde su llegada al Gobierno en 2022 el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, ha aumentado un 126 por ciento.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, sitúan en más de 73 mil 380 los palestinos muertos y en cerca de 174 mil 300 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023. (El Heraldo de Saltillo)

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