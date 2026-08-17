Acercan servicios integrales para las mujeres de Torreón con módulo itinerante

El IMM llevará este martes 18 de agosto diversos servicios de atención, acompañamiento y apoyo especializado a la colonia Benito Juárez

Torreón, Coahuila.- Como parte de la estrategia de gobierno del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, de acercar los programas de la Administración a todos los sectores de Torreón, este martes 18 de agosto el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) instalará un módulo de atención en la colonia Benito Juárez, donde se brindarán servicios integrales a las mujeres.

El módulo itinerante “Vamos Seguras”, estará a partir de las 10:00 a las 12:00 horas, y contará con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Dirección de Salud y el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón.

Amira Darwich García, directora de la dependencia, informó que por parte del IMM se brindarán servicios de orientación y atención psicológica y asesoría legal. Además, las beneficiarias aprenderán sobre la elaboración de productos de limpieza y recibirán productos de higiene personal.

A través de la Dirección de Salud Pública Municipal, las asistentes podrán tener acceso a consulta general, psicológica y dental, así como asesoría en nutrición, pruebas de papanicolau, VIH y exámenes de laboratorio, entre otros servicios.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal participará con la Unidad Violeta y la Unidad de Menores Infractores para informar sobre los programas de atención a su cargo. Mientras que por parte del CIJ, se ofrecerá información de sus servicios de prevención y tratamiento, consejerías y apoyo de atención psicológica.

Participará además Centros Libres, espacio de atención que brindará a las mujeres orientación legal y asesoría en procesos jurídicos como: diversos, guardia y custodia, pensión alimenticia y denuncias por violencia. También instruirán sobre los derechos de las mujeres.

Además, asistirá el Instituto Ser Libre A.C. y CRAD Luz de Vida A.C., asociaciones dedicadas al cuidado de la salud emocional y rehabilitación de adicciones.

Con estas acciones, la Administración Municipal mantiene una estrategia de proximidad que busca acercar la atención institucional a las colonias y comunidades para fortalecer las redes de apoyo mediante políticas públicas que privilegian la prevención, la atención oportuna y el acceso a información, así como servicios especializados en Torreón. (El Heraldo de Saltillo)