Estados Unidos e Irán acordaron extender el alto al fuego por 60 días

El plazo de 60 días estaba previsto en el memorándum de entendimiento para abordar el levantamiento de las sanciones y el programa nuclear iraní.

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos e Irán habrían pactado una prórroga del alto al fuego, cuyo vencimiento estaba previsto para este 17 de agosto de 2026.

Aunque ninguna de las dos partes se ha pronunciado oficialmente, el canal emiratí ‘Al-Arabiya’ aseguró que el acuerdo se extenderá por 60 días adicionales.

Desde Teherán afirmaron que la fecha límite impuesta por Washington para alcanzar un acuerdo de paz definitivo no les genera preocupación y la consideraron “irrelevante”.

El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, precisó que en el documento “no existe ninguna cláusula denominada ‘plazo de 60 días’” y que ese lapso fue establecido sólo para abordar dos temas puntuales: el fin de las sanciones y el programa nuclear.

Según explicó, el plazo contemplaba la posibilidad de extenderse si no se alcanzaban resultados. No obstante, las discusiones ni siquiera comenzaron debido a que Estados Unidos habría incumplido el memorándum.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, reiteró que el periodo de 60 días para dialogar “es irrelevante”, ya que el acuerdo quedó en suspenso por las “flagrantes violaciones” cometidas por la parte estadounidense.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto, la agencia turca Anadolu ya había reportado que ambos países habían aceptado prolongar el plazo tras una mediación de Pakistán, aunque en ese momento aún no se había definido la duración, que ahora se confirma justo al vencer el acuerdo previo.

El alto al fuego original fue acordado en junio pasado, con el objetivo de llegar a un entendimiento en 60 días. Las negociaciones, sin embargo, se han estancado por desacuerdos en torno al Estrecho de Ormuz, las sanciones impuestas por Washington y la exigencia estadounidense de que Irán desmantele su programa nuclear. (El Heraldo de Saltillo)