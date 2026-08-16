Rodeo Saltillo 2026: tradición, cultura y grandes eventos llegan a su nueva casa, Expo Coahuila

Presentan cartelera del Rodeo Saltillo 2026 con artistas como Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Costumbre, Banda Recodo, Solido, Brett Young y Heartland

El Rodeo Saltillo 2026 viene con todo y se consolida como uno de los grandes eventos de Coahuila, al combinar deporte, tradición vaquera, gastronomía, cultura y espectáculos para toda la familia, destacó Blas Flores, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno del Estado, durante el lanzamiento oficial de la edición 2026.

Ante medios de comunicación, creadores de contenido, patrocinadores, organizadores e invitados, Flores resaltó que el Rodeo Saltillo se ha convertido en un referente nacional y en un importante motor de desarrollo económico y turístico para la entidad.

“Estamos muy contentos de estar aquí para dar nuestro kick off del Rodeo Saltillo 2026. Este rodeo viene con todo. Desde el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal hemos apostado año con año por grandes eventos que sean motores de desarrollo económico, que ayuden a la economía de nuestra región y de nuestro estado y que generen un gran impacto turístico y una importante derrama”, señaló.

Agregó que el Rodeo también representa una oportunidad para presumir, dentro y fuera de México, las raíces norteñas y la cultura vaquera de Coahuila.

“Nos sentimos profundamente orgullosos de nuestras raíces norteñas y de nuestra cultura vaquera, que presumimos de aquí a México y a todo el mundo. El Rodeo Saltillo es un gran producto que se ha venido consolidando y esto es gracias también a la visión del gobernador Manolo Jiménez, quien le ha apostado a este proyecto”, expresó.

Flores destacó que una de las principales novedades de este año será que el Rodeo Saltillo tendrá una nueva casa: Expo Coahuila, recinto que será inaugurado precisamente con este gran evento.

Explicó que los antiguos terrenos de la feria fueron completamente renovados, rehabilitados y replanteados para crear un espacio de primer nivel, capaz de albergar grandes eventos y convertirse en un nuevo punto de encuentro para las familias.

“Renovamos todo, rehicimos todo, rehabilitamos todo y repensamos todo para crear un espacio de primer nivel que pueda albergar grandes eventos, como lo es el Rodeo. Esta será nuestra nueva casa y estamos muy contentos de poder inaugurarla con este gran evento”, apuntó.

El funcionario estatal señaló que el Rodeo Saltillo 2026 fue diseñado para que personas de todas las edades puedan disfrutar de actividades deportivas, ganaderas, gastronómicas y culturales.

Entre sus principales atractivos se encuentra la Convención Nacional Ganadera, que por primera ocasión tendrá como sede a Saltillo y reunirá a representantes del sector pecuario de todo el país. De acuerdo con la presentación del evento, participarán alrededor de mil 200 líderes del sector, que representan a más de 800 mil ganaderos a nivel nacional.

Asimismo, se llevará a cabo la Expo Gan Coahuila 2026, con más de 130 cabezas de ganado coahuilense de diferentes razas, provenientes de más de 20 ganaderías del estado, con actividades de juzgamiento y gran subasta.

Por segunda ocasión, Saltillo recibirá también la Exposición Nacional Angus 2026, con la participación de más de 150 cabezas de ganado Angus de alta genética, más de 20 ganaderías de todo México y más de 150 criadores.

“Todo el orgullo de Coahuila, todo nuestro ganado, va a estar ahí expuesto. Vamos a tener una gran fiesta ganadera y una gran oportunidad para mostrar la calidad que tiene nuestro estado”, comentó Flores.

La gastronomía tendrá también un papel protagónico con la zona Smoke & Grill, que reunirá a los mejores parrilleros de las distintas regiones de Coahuila.

El funcionario explicó que los ganadores de las competencias regionales llegarán a Saltillo para disputar la gran final de la Champion del Grill, una competencia que tendrá categorías de Ribeye Steak, BBQ Pork Ribs y Cabrito Free Style, con una bolsa de 200 mil pesos en premios.

Además, se realizarán actividades como Prende Fuegos y Fuego en Familia, esta última pensada para generar una convivencia entre niñas, niños, padres y familias.

“Esto nos permite poner en alto la gastronomía que ofrece Coahuila en todas sus regiones aquí, en el Rodeo”, destacó.

Uno de los espacios que regresará después del éxito obtenido el año pasado será Pequeño Oeste, diseñado especialmente para los más pequeños.

Contará con atracciones vaqueras, granja didáctica, paseo en pony, talleres, actividades didácticas y creativas, personajes animados y ambientación temática.

Flores señaló que este espacio busca que las niñas y los niños puedan divertirse mientras conocen y se acercan a las tradiciones y la cultura que forman parte de la identidad de Coahuila.

El Rodeo Saltillo también tendrá como uno de sus grandes escenarios la Arena Ocho Segundos, donde se desarrollarán las competencias de rodeo.

El jueves y viernes se realizará el Open Rodeo, con competencias de las disciplinas oficiales y acceso gratuito. Posteriormente, el sábado se llevará a cabo el Super Bowl, con la participación de los mejores jinetes y monta de toros.

El domingo llegará el Rodeo de las Estrellas, donde se disputarán las finales de las siete disciplinas oficiales del rodeo en sus diferentes categorías.

“Vamos a poder ver precisamente lo que es el rodeo en su máximo esplendor”, expresó Flores.

El Teatro del Pueblo contará con una cartelera de artistas nacionales e internacionales durante los cuatro días del evento, con propuestas que recorrerán géneros como banda, norteño, regional mexicano y country, en una celebración de la cultura Tex-Mex.

Blas Flores recordó que el Rodeo Saltillo 2026 se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de octubre, en Expo Coahuila.

La venta de boletos comenzará el lunes 17 de agosto a las 12:00 horas a través de la plataforma oficial del Rodeo Saltillo y JR Ticket, además de las tiendas JR de manera presencial.

“Vamos a vivir algo increíble este año. El Rodeo Saltillo lo hacemos con toda la pasión, con todo el corazón, para que disfruten los saltillenses, los coahuilenses, quienes vienen de otros estados y quienes nos visitan de manera internacional”, afirmó.

Finalmente, Flores agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas, al alcalde de Saltillo y sus equipos de trabajo, así como a patrocinadores, medios de comunicación, creadores de contenido, organizadores y a todas las personas que hacen posible el evento.

“Queremos presumir lo que es Saltillo y nuestras tradiciones. Todo el equipo del gobernador, todo el staff y todos los involucrados le ponen todo el empeño para hacer el mejor rodeo de México”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)