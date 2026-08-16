domingo, agosto 16, 2026
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EL CANAL DE LA PERLA

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El Heraldo de Saltillo
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El canal de agua del que más nos acordamos los torreonenses era el llamado  canal o tajo de “La Perla”, el cual cruzaba el centro de la ciudad como más adelante lo señalaremos, el mismo que, con el crecimiento de la gran ciudad de Torreón, representó un grave problema para los habitantes del área urbana,  por lo que en su momento las autoridades de la comarca y del estado procedieron a desaparecerlo, lo que aconteció en un gran momento  en que nuestra ciudad  destacaba no solo  regionalmente sino a nivel nacional.

El tajo o canal de “La Perla” iniciaba su recorrido por un lado del cementerio conocido como  “Panteón Coahuila”, colindante de la colonia  “Martínez Adame”, pasando por la parte baja del entonces cine “Laguna”, el cual se encontraba ubicado por la avenida Matamoros, ya próximo a llegar a  la calle por la cual se transitaba a Gómez Palacio, Durango, por abajo de los baños de la delicias (ya desaparecidos) Juan Antonio de la Fuente y Morelos; por el restaurant “Apolo  Palacio” ya desaparecido frente a la plaza de armas; por abajo del Banco Comercial  Mexicano,  por abajo de los desaparecidos  negocios de salchichonería “El Toro”; almacenes Zarzar  por un lado de la cantina de Las Playas, saliendo por atrás de la fundición de la colonia la vencedora.

El tajo de “La Perla” medía  12.5 kilómetros  de largo y  fue creado en el año de  1891, siendo utilizado como canal de riego. Con posterioridad y debido a que su mayor  caudal eran aguas negras,  se inició su embovedamiento y fue utilizado como drenaje pluvial, siendo al fin clausurado en el año de 1968, debido a la inundación que sufriera  la región lagunera, siendo redescubierto  en el año de  2003.

Se le dio un uso histórico, todo esto  con  el apoyo de Met-Mex Peñoles y el INAH, siendo cerrado por  razones de  seguridad y reinaugurado  en el año de 2011. Actualmente tiene cuatro accesos que son:  Rodríguez e Hidalgo,  explanada de la calle Cepeda entre Juárez e Hidalgo, Valdés Carrillo y Juárez  y Zaragoza y Morelos, contando con varias salas de exposición.

El canal  de referencia  estuvo asolvado en más de cuarenta metros lineales por años, motivo por el cual  se iniciaron  las obras  para que tal canal se convirtiera en un paseo público,  lo que  se logró y habrá que luchar por que se mantenga  como tal.

 

 

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