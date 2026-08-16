EL CANAL DE LA PERLA

El canal de agua del que más nos acordamos los torreonenses era el llamado canal o tajo de “La Perla”, el cual cruzaba el centro de la ciudad como más adelante lo señalaremos, el mismo que, con el crecimiento de la gran ciudad de Torreón, representó un grave problema para los habitantes del área urbana, por lo que en su momento las autoridades de la comarca y del estado procedieron a desaparecerlo, lo que aconteció en un gran momento en que nuestra ciudad destacaba no solo regionalmente sino a nivel nacional.

El tajo o canal de “La Perla” iniciaba su recorrido por un lado del cementerio conocido como “Panteón Coahuila”, colindante de la colonia “Martínez Adame”, pasando por la parte baja del entonces cine “Laguna”, el cual se encontraba ubicado por la avenida Matamoros, ya próximo a llegar a la calle por la cual se transitaba a Gómez Palacio, Durango, por abajo de los baños de la delicias (ya desaparecidos) Juan Antonio de la Fuente y Morelos; por el restaurant “Apolo Palacio” ya desaparecido frente a la plaza de armas; por abajo del Banco Comercial Mexicano, por abajo de los desaparecidos negocios de salchichonería “El Toro”; almacenes Zarzar por un lado de la cantina de Las Playas, saliendo por atrás de la fundición de la colonia la vencedora.

El tajo de “La Perla” medía 12.5 kilómetros de largo y fue creado en el año de 1891, siendo utilizado como canal de riego. Con posterioridad y debido a que su mayor caudal eran aguas negras, se inició su embovedamiento y fue utilizado como drenaje pluvial, siendo al fin clausurado en el año de 1968, debido a la inundación que sufriera la región lagunera, siendo redescubierto en el año de 2003.

Se le dio un uso histórico, todo esto con el apoyo de Met-Mex Peñoles y el INAH, siendo cerrado por razones de seguridad y reinaugurado en el año de 2011. Actualmente tiene cuatro accesos que son: Rodríguez e Hidalgo, explanada de la calle Cepeda entre Juárez e Hidalgo, Valdés Carrillo y Juárez y Zaragoza y Morelos, contando con varias salas de exposición.

El canal de referencia estuvo asolvado en más de cuarenta metros lineales por años, motivo por el cual se iniciaron las obras para que tal canal se convirtiera en un paseo público, lo que se logró y habrá que luchar por que se mantenga como tal.