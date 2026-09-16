Una cerveza gratis en El Cerdo y en Malasaña si no utilizas el auto el 22 de septiembre

Invitan establecimientos de Saltillo a sumarse a la dinámica “Un día sin auto”

La organización Movilidad Saltillo hizo un llamado a la población de esta capital para sumarse a la Semana de la Movilidad 2026 que tendrá lugar los días del 19 al 25 de septiembre, con el propósito de promover el transporte sustentable y la utilización de medios de traslado alternos a los automóviles.

Dentro de las actividades de esta semana, destaca la celebración del Día Mundial sin Auto el 22 de septiembre, mediante una dinámica a la que se han sumado diferentes establecimientos de esta capital, mismos que otorgarán beneficios a las y los saltillenses que presenten a través de Instagram historias en las que muestren el tipo de traslado que utilizaron para reemplazar al automóvil.

Se informó que para hacerse acreedores a estos beneficios, los participantes deberán etiquetar en esa red social a la organización Movilidad Saltillo y también a los negocios participantes, además de mostrar dichas historias al realizar su orden.

Cabe mencionar que los negocios participantes en esta dinámica son la taberna El Cerdo de Babel, que ofrecerá una limonada o cerveza gratis, así como la taberna Malasaña, que ofrecerá también cerveza gratis y Casa Tiyahui, que regalará una bebida de la casa por cada pizza comprada.

También participan la cafetería El Estanquillo, que ofrecerá consumo del 2 x 1 a quienes lleguen en bicicleta, Coballto Coffee and People donde habrá bebidas a precio especial para quienes lleven su botella reusable, y otros negocios como Índigo Café Galería, Don Chilaquil, Ánima Café y Té, y Café Vicio, donde habrá descuentos a quienes se sumen a esta dinámica. (ÁNGEL AGUILAR)