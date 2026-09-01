DE BOTAS AL INFORME

Con asiento reservado en primera fila, y luciendo un traje y corbata en negro, y botas vaqueras del mismo color, el gobernador MANOLO JIMÉNEZ estuvo presente este martes en Palacio Nacional para escuchar el Segundo Informe de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM.

En su mensaje, que duró 65 minutos y fue interrumpido 40 veces por los aplausos de los asistentes, hubo pocas meciones para Coahuila, porque cómo ya lo adelantábamos, Sheinbaum estará en Saltillo para dar un informe regional, y ahí sí hablar específicamente de nuestro estado. En el de este martes, escencialmente mencionó el tema del programa “Agua Saludable para La Laguna”, del cual reportó la conclusión de 200 kilómetros de redes troncales; y también hizo mención del los avances en las obras del tren Saltillo-Nuevo Laredo. Veremos que más dice ahora que venga al “Parque Las Maravillas”, tentativamente este domingo 6 de septiembre.

JAVIER SI TIENE VISA

Este martes trascendió que, a la alcaldesa morenista de Cancún, Quintana Roo, así como a su esposo y a su suegro, el gobierno de los Estados Unidos le canceló la visa tal cómo lo ha hecho con muchos otros funcionarios emanados de MORENA, tras ser señalada por un presunto desvío de recursos públicos; supuestas operaciones vinculadas con el contrabando de hidrocarburos y presuntos contactos con personas relacionadas con el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con información publicada en El Financiero.

Al mismo tiempo, el alcalde de Saltillo JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, quien si tiene visa, estaba en McAllen, Texas, presentando una ponencia en el Departamento de Relaciones Internacionales de esa ciudad durante la celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Javier destacó los altos niveles de seguridad y competitividad de Saltillo; habló de la oferta turística con la que cuenta la ciudad; y resaltó algunos de los programas más exitosos de su gobierno, al tiempo que aseguró que la clave de todos estos logros es la coordinación que mantiene con el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, cuyo liderazgo también fue reconocido por JAVIER VILLALOBOS, alcalde de McAllen.

EL GRAN AUSENTE

El diputado del PT, TONY FLORES, no asistió a la sesión del Congreso de este martes, pero para evitar que lo suspendan otra vez por faltista, envió un justificante médico fechado el 31 de agosto, donde señala que se lesionó realizando actividades físico recreativas, por lo que le recomendaron tres días de reposo. Sin embargo, el día en que el supuesto justificante fue emitido, “Lord Lamborghini”, como se le conoce, subió a sus redes sociales fotos en las que aparece en la reunión plenaria del PT en la CDMX con el “acapulqueño” Mejía Berdeja, y no se le veía que estuviera lastimado. Queda claro entonces que Tony mintió para no aparecerse en la sesión, pero eso, viniendo de él, no es ninguna novedad.

NUEVO SISTEMA

Este miércoles, en la Ciudad Judicial de Saltillo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, MIGUEL MERY AYUP, encabezará una rueda de prensa para dar a conocer el funcionamiento del nuevo sistema digital de citas y audiencias con el cual se busca agilizar ambos procedimientos. Todo lo que sea para mejorar es bienvenido. Por eso, entre los abogados, hay mucha expectativa por conocer este nuevo sistema, que seguramente les va a ser de gran utilidad en el desempeño de su función.

MAQUINARIA NUEVA

Este martes por la mañana el titular de Mejora Coahuila, JORGE ALBERTO PIÑONES, llegó a General Cepeda disfrazado de Santa Claus, pero con chaleco verde, para entregarle a la alcaldesa MAYRA RAMOS cinco unidades de maquinaria pesada que servirán para mejorar los caminos rurales del municipio. Y vaya que a ese “Pueblo Mágico” le hacía mucha falta contar con ese equipo, porque muchos de los caminos están literalmente destrozados. Por ejemplo, el que comunica a la cabecera municipal con el ejido San Antonio de las Cabras tiene más de 20 años que nadie le ha puesto mano, por lo que con tanto cráter ya hasta parece que fuera parte de la superficie lunar. Mayra, quien el próximo año irá por la reelección, tiene con esta maquinaria la oportunidad de hacer obras muy importantes por el municipio que gobierna. Para la entrega, también anduvo por ahí el secretario de Desarrollo Rural, CHUMA MONTEMAYOR, y el diputado local electo, CHEMA MORALES…

CAMBIOS EN TORREÓN

En Torreón, el alcalde MIGUEL RIQUELME SOLÍS sigue haciendo cambios, ajustes y enroques en su equipo de trabajo. Este martes se integró EVELYN HERNÁNDEZ TOVAR como nueva directora de Catastro, pero el suyo no es ni el primero ni el último nombramiento que habrá de entregar Riquelme en los próximos días, lo cual además no es nada extraño. En cualquier organización, al haber un cambio de líder, lo normal y lo lógico es que quien llega se rodee de gente de su confianza, para poder alcanzar los objetivos planteados, y eso es precisamente lo que está haciendo Riquelme Solís.

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