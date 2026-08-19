Wimbledon cerró 2026 con 550.151 asistentes, la mayor cifra registrada por el torneo. Mientras el fútbol concentraba audiencias globales, los mercados disponibles en https://1xbet.es/es/line/tennis siguieron cada ronda sobre hierba con cuotas ajustadas al cuadro, las lesiones y el rendimiento reciente. El público respondió en Londres incluso cuando varios partidos coincidieron con encuentros decisivos del Mundial.

La cifra supera un récord recién estrenado

El registro anterior pertenecía a 2025, cuando 548.770 personas cruzaron las puertas del All England Club. La diferencia confirmó que el calendario futbolístico no redujo la demanda. Wimbledon también estableció máximos diarios en tres jornadas, apoyado por un tiempo seco que facilitó el programa completo.

Indicador Wimbledon 2026 Asistencia total 550.151 espectadores Récord anterior 548.770 en 2025 Duración Del 29 de junio al 12 de julio Días con récord propio Tres jornadas Condiciones Primer torneo sin lluvia desde 2019

La ausencia de interrupciones permitió mantener horarios más previsibles, algo importante para espectadores con entradas de día y para quienes seguían partidos desde otras zonas horarias. También ayudó a que la Queue conservara su peso como vía de acceso cotidiano.

Arthur Fery añadió un impulso local

La actuación de Arthur Fery dio al público británico una historia inesperada. El invitado alcanzó las semifinales y prolongó el interés local hasta la recta final, un recorrido que elevó la atención en las pistas y en los mercados sobre ganador, sets y número de juegos.

Su avance dejó varios efectos visibles:

más demanda para las jornadas finales;

mayor presencia del tenis británico en medios;

partidos con seguimiento internacional;

cambios rápidos en cuotas antes de cada ronda;

nuevas conversaciones alrededor del cuadro masculino.

Una sorpresa de este tamaño obliga a revisar datos partido a partido. El nombre del favorito pierde parte de su peso cuando el rendimiento sobre hierba, el cansancio acumulado y la respuesta ante la presión ofrecen señales distintas.

El Mundial no vació las pistas

El campeonato de fútbol se disputó en Norteamérica y ocupó la agenda deportiva mundial completa. Sin embargo, la diferencia horaria permitió que muchos encuentros no coincidieran completamente con la jornada de Wimbledon. El torneo londinense conservó además una experiencia presencial difícil de sustituir: acceso a varias pistas, recorridos por el recinto y partidos continuos durante horas.

La atención digital también creció. Wimbledon generó casi 5.000 millones de impresiones en redes sociales y aumentó un 11% su comunidad. Ese alcance amplió la conversación más allá de las gradas y mantuvo activos los mercados de tenis durante todo el día.

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La tradición también vende experiencias

La venta de productos acompañó el crecimiento de público. El torneo comercializó 117.995 sombreros, otra cifra récord, mientras la Queue siguió atrayendo a quienes buscaban entradas para el mismo día. La combinación de costumbre, acceso y programación estable sostuvo la afluencia frente a un rival televisivo enorme.

Para las apuestas, el torneo recordó que una audiencia grande no vuelve previsible un resultado. Establecer un presupuesto, limitar el tiempo de participación y no perseguir pérdidas ayuda a mantener la actividad como entretenimiento.

Wimbledon terminó con más espectadores, mayor alcance social y una señal clara sobre su capacidad de convivir con otros acontecimientos. El Mundial dominó el calendario global, pero la hierba londinense conservó su público y superó otra vez su propio techo.