VIVIR ES AHORA

La ausencia

Se fue sin aviso, sin una explicación… no con una declaración anticipada, sino con la llamada que no llegó, el mensaje sin responder y una promesa que nos deja suspendidos en ausencia y la incertidumbre… Sin cordura en un desierto de confusión e inconsistencia, donde antes habitaba la confianza. Donde, de la nada, todo dejó de tener coherencia.

No fue un acto gradual: fue silencio que se instaló en la certeza, en los platos que quedaron servidos, en las conversaciones que quedaron inconclusas… Un vacío, tan real como una mano que falta, que se llena de preguntas sin respuesta, de escenarios irreales reescritos una y otra vez, provocando que, lo un día era, se disuelva lentamente como tinta en agua.

Hay personas que llegan repentinamente a nuestra vida con promesas de paz y un futuro radiante, y su paso fugaz sólo termina dejando tempestades que ni buscábamos y, mucho menos, armamos. Dejándonos con la eterna pregunta de: “¿Qué hice mal?” Cuestionando nuestra valía, nuestro hacer, nuestro actuar, sin encontrar una respuesta que calme el terreno en donde antes construiste paz…

El cerebro, en su sabiduría primitiva, interpreta la ausencia como amenaza. La misma parte que nos alerta frente a un depredador se activa ante la incertidumbre emocional: la amígdala enciende la alarma. Y la corteza, en vez de razonar, se nubla por la urgencia de la pérdida, buscando causas bajo la necesidad de cerrar el círculo.

Esta búsqueda puede volverse un constante replay de eventos, proyectando escenas hasta el agotamiento. Lo que en la superficie parece mera nostalgia, en realidad es el cerebro reclamando seguridad: necesita explicación, contención, sentido. Al no hallarlos, nos expone a la autocrítica, al relato interior que nos culpa por “no haber sido suficientes».

En la ausencia aprendemos aquello que, tal vez, no nos habían enseñado sobre el compromiso: que retirarse a medias es una forma de abandono y cobardía. Y que deja escombros en el alma y cenizas que, lejos de apagarse, continúan quemando.

Recuperar la autoestima y la sensación de valía frente al abandono no es un acto inmediato ni sencillo: es un trabajo que exige gentileza y disciplina. Requiere que nos demos permiso para el duelo. Porque perder a quien creíamos que estaría implica desactivar las historias dañinas que nos colocan en la posición de culpables o de víctimas eternas.

La ausencia no es enemiga; es un terreno fértil cuando la habitamos con conciencia. En el silencio detrás de una ausencia forzada podemos recorrer los rincones de nuestra historia: descubrir patrones, entender necesidades no satisfechas, identificar sueños postergados y forjar nuestra autonomía. Para transformar la espera en proyecto, el reclamo en acción, la pérdida en un punto de inflexión y reconstruirnos reparando la relación más importante que tenemos: la que sostenemos con nosotros mismos.

Sin embargo, no podemos cerrar este aprendizaje sin mirar al otro y a la responsabilidad que cada interacción implica. Alejarse sin explicación no es un simple gesto, es una decisión personal que corta redes, deja heridas, y siembra desconfianza.

Comunicar con claridad es un acto de humanidad. Tratar al otro como un ser valioso y digno significa no hacerlos pedazos para poder mantenernos completos. Porque el compromiso no es solo una promesa práctica: es el sostén que permite a quienes confiaron en nosotros seguir caminando. La ética de las relaciones exige valentía para decir lo que sentimos, responsabilidad para terminar lo que empezamos o, mínimo, para despedirnos diciendo la verdad.

¿Cómo construirías tus relaciones si la honestidad fuera la primera forma de amor? ¿Qué harás hoy distinto ahora que sabes que tus ausencias dejan cicatrices?

Que esta experiencia, esa que duele y que desnuda, no sólo sea una herida. Que se transforme en el cimiento donde construyas una nueva manera de estar con el otro: consciente, íntegra y compasiva. Porque ser responsables de cómo dejamos a los demás es, en última instancia, ser responsables también de quiénes nosotros queremos ser.