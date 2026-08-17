Será en Saltillo sede del Primer Encuentro Nacional de Destilados “Productor Auténtico”, del 27 al 29 de agosto

En el evento habrá conferencias a cargo de reconocidos especialistas, además de catas de sotol y otros destilados a cargo de profesionales dedicados a la producción desde 1920

Este lunes, se llevó a cabo la presentación del Primer Encuentro Nacional de Destilados “Productor Auténtico”, evento que tendrá como sede la capital de Coahuila los próximos días 27, 28 y 29 de agosto en instalaciones del Museo de la Revolución, y que contará con la asistencia de productores de sotol, mezcal y bacanora provenientes de diferentes estados de la república,

El evento fue encabezado por la titular de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua, junto con el secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Jesús María Montemayor Garza, el presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol, Roberto Palacios, Ángela Dávila Suárez, socia fundadora de Casa Sotol, Lidia María González, titular de la Dirección de Turismo de Saltillo y Raúl Rodarte Leos, director ejecutivo de la OCV Saltillo.

El objetivo de este encuentro nacional es el de promover la denominación de origen de estos productos, además de impulsar a los pequeños y medianos productores de las entidades participantes y establecer medidas que generen una mayor confianza entre los consumidores, garantizando que los destilados provengan directamente de productores certificados y cumplan con los criterios de elaboración que distinguen a este tipo de bebidas.

“Este evento nace del proyecto denominado Productor Auténtico, que busca que los productores puedan tener certeza y que tanto los municipios como los productores y consumidores tengan una línea de trazabilidad, a través de la cual se ofrezca una promesa de origen, en la que al momento que el consumidor vea una botella o un producto que diga productor auténtico sepan que realmente viene de un productor certificado, que no hay ningún manejo irregular que pueda afectar el producto”, señaló Roberto Palacios.

“Esto garantiza el origen del producto con el compromiso y la garantía de que los productores hacen su parte para ofrecer productos de buena calidad, se hace un equipo entre los municipios que adopta el productor auténtico y también los productores, todo esto obviamente en beneficio de los consumidores”, agregó.

Además se buscarán los mecanismos necesarios para que los municipios implementen nuevas formas de apoyar a los productores y así darles la garantía y tranquilidad de que sus productos puedan ofrecerse en más lugares.

En el evento habrá conferencias a cargo de reconocidos especialistas, además de catas de sotol y otros destilados a cargo de profesionales dedicados a la producción desde 1920. (ÁNGEL AGUILAR)