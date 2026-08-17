Muere bebé tras sufrir lesiones en accidente en Saltillo

Un bebé de apenas un mes de nacido perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado durante un accidente automovilístico, ocurrido la noche del domingo en calles de la zona Centro de Saltillo.

El pequeño, identificado como Dylan Santiago, viajaba en compañía de su madre cuando, de acuerdo con las primeras investigaciones, se registró un choque entre dos vehículos en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Candela.

Tras el fuerte impacto, el menor habría salido proyectado y se golpeó la cabeza contra el parabrisas, sufriendo lesiones de consideración. Paramédicos acudieron al lugar y posteriormente trasladaron a Dylan y a su madre a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS, donde los médicos realizaron los esfuerzos necesarios para salvarle la vida.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el pequeño falleció mientras recibía atención médica a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes, recabar información y llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Posteriormente, el cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicaría la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades mantienen bajo investigación al conductor del vehículo en el que viajaban la madre y el pequeño Dylan, quien habría sido detenido tras el accidente.

La Fiscalía continúa con las indagatorias para determinar cómo ocurrió el percance y establecer las responsabilidades legales correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)