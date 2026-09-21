Instala PAN Nacional Comisión Directiva en Coahuila

Verónica Pérez encabeza la dirigencia; Jorge Calero asume la Secretaría General.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, a través de la secretaria general Michel González, formalizó la instalación de la Comisión Directiva del PAN en Coahuila, encabezada por la diputada federal Verónica Pérez Herrera como presidenta y Jorge Calero García como secretario general.

La nueva Comisión cuenta con el respaldo de la dirigencia y de los órganos nacionales del partido para conducir los trabajos de Acción Nacional en el estado, fortalecer sus estructuras y mantener como prioridad la unidad del panismo coahuilense, promoviendo el diálogo, la participación de la militancia y la construcción de acuerdos entre las distintas expresiones del partido.

Verónica Pérez cuenta con una amplia trayectoria dentro de Acción Nacional y actualmente se desempeña como diputada federal, mientras que Jorge Calero ha desarrollado una importante experiencia en organización, operación política y trabajo partidista.

La Comisión está integrada también, de manera destacada, por el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, así como por Adla Karam Araujo, Giovanni Márquez Castillo, Alina Rivera Quiñones, Sarah Rojas Velázquez, Roberto Rodríguez Barrón y Grecia Hernández Carrasco, todos ellos perfiles con experiencia en distintas responsabilidades y tareas de Acción Nacional a nivel nacional.

La nueva dirigencia tendrá como principales tareas fortalecer al PAN en la entidad, mantener cercanía con su militancia, impulsar el diálogo interno, acompañar a las estructuras municipales y construir acuerdos que permitan avanzar con un partido unido y preparado para los próximos retos.