Arranca Manolo programa de leche, huevo y despensón

El Gobierno del Estado apoya la economía y la alimentación de miles de familias en Coahuila; anuncia programa de servicios públicos por más de 3 mil millones de pesos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha una nueva etapa del programa de apoyo alimentario “Huevo, Leche y Despensón,” mediante el cual se llevan productos de la canasta básica a familias de distintos sectores de Coahuila.

El mandatario estatal, señaló que estos programas forman parte de una estrategia integral para mejorar la calidad de vida de las familias, y que desde hace 20 años, se trabaja cercanos a la gente, particularmente de quienes más requieren respaldo.

Destacó que el programa se suma a otras acciones sociales que impulsa su administración, entre ellas brigadas de salud y servicios, apoyos para personas adultas mayores y con discapacidad, así como obras de infraestructura social en colonias y comunidades.

Expuso que en Coahuila se cuenta con programas sociales, brigadas de salud, brigadas de servicios y obras sociales para las colonias y barrios. Todo esto forma parte de un trabajo en equipo para apoyar a toda la gente.

Reiteró que su administración trabaja de manera coordinada con los municipios, el Congreso del Estado y la sociedad para atender las necesidades de las familias y generar mejores condiciones de bienestar.

Añadió que, además de los programas sociales, su gobierno mantiene una estrategia para atraer inversiones y generar empleos, al considerar que contar con un trabajo formal y bien remunerado representa una de las principales herramientas para fortalecer la economía familiar.

Manolo Jiménez, refrendó su compromiso de mantener el trabajo cercano a las colonias y comunidades de Coahuila, con programas que atiendan de manera directa las necesidades de las familias y conservar la seguridad.

También, anunció que, en coordinación con los 38 municipios de Coahuila, en los próximos días arrancará un programa de servicios con una inversión histórica de más de 3 mil millones de pesos, destinado a fortalecer y ampliar la atención de servicios públicos en las distintas regiones del estado.

Jorge Alberto Piñones Arsuaga, coordinador general de Mejora Coahuila, explicó que el programa de apoyo alimentario Huevo y Leche beneficiará a miles de familias en todo Coahuila, con apoyos que llegan directamente a los hogares para fortalecer la alimentación y contribuir a la economía familiar.

Señaló, que la estrategia se implementa en territorio, a través de Mejora Coahuila y sus coordinadores, con presencia en colonias, barrios y ejidos de las distintas regiones del estado.

Diana Laura Casillas Mejía, vecina de la colonia Zaragoza, destacó que el programa alimentario “Huevo, Leche y Despensón”, representa un apoyo directo para las familias, al contribuir tanto a mejorar su alimentación como a reducir el gasto del hogar y hacer que el ingreso familiar rinda más. Puntualizó que estos apoyos, junto con las acciones en salud, vivienda, educación, infraestructura y seguridad, contribuyen a mejorar la calidad de vida de las familias de Saltillo.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, declaró que el programa alimentario “Huevo, Leche y Despensón”, fortalece la estrategia social de Mejora Coahuila y contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las familias.

Informó que en Saltillo miles de familias serán beneficiadas con estos apoyos, y refrendó la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de Coahuila para impulsar programas, obras y acciones sociales en beneficio de las y los saltillenses. (El Heraldo de Saltillo)