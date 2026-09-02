Señalan retos y rezagos de México para atraer más inversión

Guadalajara.- México tiene una oportunidad para consolidarse como destino de inversión industrial y aprovechar la regionalización de las cadenas productivas de Norteamérica; sin embargo, requiere resolver pendientes en seguridad, Estado de derecho, energía, agua, infraestructura y simplificación de trámites, advirtió David O’Donnell, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), durante el III Congreso Anual de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ).

«México tiene la gran oportunidad de crear una economía regional con Estados Unidos y Canadá, más resiliente, con mayor innovación, fuerza y competitividad», señaló David O’Donnell.

El dirigente empresarial sostuvo que el país debe incrementar el contenido nacional de sus exportaciones y generar mayor valor a partir de la inversión que llega a territorio mexicano. Explicó que México aporta alrededor de 48 por ciento del valor agregado de lo que produce, mientras una parte importante de la tecnología, los componentes y la infraestructura requeridos para la manufactura procede del exterior.

«Lo que no queremos hacer es vivir lo que hemos sufrido desde 1960: Corea del Sur y Singapur tenían un tamaño de PIB per cápita similar al de México; hoy esos países nos rebasaron por mucho», afirmó O’Donnell.

Uno de los cambios más relevantes del mercado industrial, expuso, es la desaceleración del empleo manufacturero, aun cuando las exportaciones mantienen crecimiento. Según las gráficas presentadas por el directivo, la ocupación en manufactura bajó de aproximadamente 4.9 millones de personas en 2022 a 4.6 millones en 2025, en un escenario donde las nuevas inversiones ya no generan puestos de trabajo al mismo ritmo que en periodos anteriores.

«El modelo industrial de México está cambiando: antes era más fábricas, más trabajadores y más exportaciones; hoy es más inversión, más automatización, mayor productividad y contratación selectiva», explicó el presidente de AMPIP.

O’Donnell atribuyó el freno en el empleo manufacturero a la automatización de procesos, el incremento salarial en la frontera, la incertidumbre arancelaria y la consolidación de plantas. Advirtió que esta transformación puede elevar la productividad, pero obliga a autoridades, universidades y empresas a preparar perfiles especializados y generar nuevas alternativas para el desarrollo laboral.

«Va a crear más productividad y más riqueza, pero no va a tener la fuente de empleo como antes; por eso el gobierno y las organizaciones deben trabajar para crear más oportunidades para la gente», dijo O’Donnell.

Para Jalisco, planteó que el desafío consiste en aprovechar sus universidades, ingenieros, capacidades tecnológicas y ecosistema de innovación para atraer proyectos de manufactura avanzada. Señaló que la entidad debe generar oportunidades locales para retener a profesionistas especializados que, de otra manera, salen de la entidad o del país en busca de empleo.

«Tenemos 55 universidades y 35 mil ingenieros, pero muchos se van por falta de oportunidad aquí; necesitamos crear más contenido para tener el talento en Guadalajara», señaló David O’Donnell.

El presidente de AMPIP agregó que la disponibilidad de energía y agua, la seguridad, la certeza jurídica y la agilidad en permisos definirán si el país logra traducir su ubicación estratégica en proyectos industriales. Consideró que la cercanía con Estados Unidos y Canadá abre una ventaja para México, aunque ésta deberá acompañarse de condiciones suficientes para competir por capital y operaciones de mayor valor.

«La geografía abre la oportunidad y la competitividad decide el resultado», concluyó O’Donnell. (Agencia Reforma)