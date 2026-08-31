Desde el Senado, Gabriel Elizondo inicia sus labores legislativas con agenda para Coahuila

Con una agenda de trabajo que contempla la presentación de iniciativas y exhortos, así como su participación como senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez inició en la Ciudad de México su participación en el arranque de los trabajos del Congreso de la Unión.

Durante el arranque del nuevo ciclo escolar 2026-2027, que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Gral. Apolonio M. Avilés, el senador compartió por la mañana, en entrevista, parte de la agenda que realizará desde la Ciudad de México.

“Tenemos muy claro por qué estamos aquí: para trabajar, para representar a Coahuila y para llevar al Senado los temas que nos ha pedido la gente. Esta semana arrancamos formalmente los trabajos y venimos preparados para dar resultados”, señaló.

Como parte de su agenda de trabajo en la Ciudad de México, participó en la instalación de la Mesa Directiva del Senado de la República, actividad que marca el inicio de los trabajos previos al nuevo periodo ordinario de sesiones de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Posteriormente, este martes 1 de septiembre, continuará su agenda de trabajo con el arranque formal de los trabajos del Congreso de la Unión, además de la recepción del informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El miércoles estará en el Senado para llevar a la Cámara Alta los temas que ha recogido en sus recorridos por Coahuila, con una agenda que contempla 10 iniciativas, exhortos y propuestas ciudadanas, derivadas del sentir y pensar de la gente.

“Ser senador no es solamente estar en un escritorio, también es recorrer, escuchar y estar en territorio. Nos reunimos con empresarios, maestros, cámaras empresariales y sociedad civil, y hoy tenemos muy claro cuáles son los temas que debemos llevar a la Cámara Alta”, señaló, al destacar que abordará temas como salud, educación y seguridad, entre otros.

Además, durante la semana, Gabriel Elizondo también sostendrá diversas reuniones de trabajo para continuar con su agenda en territorio coahuilense y continuar cercano a la gente. (El Heraldo de Saltillo)