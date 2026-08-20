SALTO DE LETRA

Futuro

Tuve el privilegio de ser testigo del Foro Ejecutivo de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe, ciudad eminentemente industrial en el sureste de Coahuila. Es una buena práctica la unión, en todos los contextos tener un espacio para conectar es hacer andar el nuevo paradigma que antes se saciaba solo con comunicar. Los tiempos actuales requieren conexiones y no solo comunicaciones. En un mundo hiperinformado la cercanía inspira la confianza que difícilmente se supone. Las nuevas generaciones nos dan lecciones de ello cuando ya no solo saben por que lo vieron o escucharon sino porque les interesó o hizo click. Las nuevas batallas de “farmeo de aura” son expresiones de comunicación en un mundo que exige conexión. En mesas y no en filas, es posible escuchar los verdaderos dolores y grandes aciertos en el dia a día. El músculo económico descansa sobre acciones cotidianas que expresan potencial o dilucidan riesgos.

En el evento se provocó, mediante una informativa conferencia, un repaso de algunos indicadores económicos del país al día de hoy. Se advirtió la reducida inversión en aspectos medulares para el desarrollo económico, como energía y agua, elementos críticos para recibir nuevos proyectos. La pesada carga de los programas sociales, que sin duda, también impactan en el movimiento económico del país ha reducido significativamente la inversión en aspectos que México debería estar cuidando. Si el futuro incluye actores como la Inteligencia Artificial, esta consume grandes cantidades de energía y México actualmente está invirtiendo una menor cantidad anual a la que invierte en el programa Jóvenes Construyendo su Futuro, que ha dejado un mal sabor de boca en cualquiera que se atreve a analizar sus resultados.

Los foros mundiales coinciden en advertir riesgos globales a corto plazo que pueden resumirse en cuatro: Confrontación Geoeconómica; ya se ha sentido la guerra comercial y arancelaria que Estados Unidos ha emprendido y que ha movido a los países a la toma de decisiones respecto a sus socios. Conflictos Armados; los fenómenos bélicos no solo con Rusia, sino en medio oriente y muchas otras regiones que se encuentran al borde de un enfrentamiento mayor. Desinformación; una verdadera amenaza al individuo y por ende a la toma de decisiones, la apertura de canales de comunicación están generando que un mensaje falso pueda viralizarse con mayor fuerza que uno verdadero afectando la esfera privada y pública. Polarización Social; una división creciente en las naciones ante la falta de consenso, sentimos los problemas pero no logramos acordar los medios, de ahí que muchos países con gran facilidad brinquen entre políticas derechistas o izquierdistas generando una amalgama ideológica difícil de entender. Estos riesgos inmediatos se suman a las crisis ambientales y tecnológicas que en definitiva nos exigen flexibilidad.

Ganar flexibilidad, incluso en los países, exige disminuir la experiencia, toda experiencia trae rigidez, como cualquier cana puede advertir, pero es cuando dejamos la rutina e innovamos que la flexibilidad nos permite llegar a nuevos escenarios, lo cual estresa, pero es la exigencia actual.

Como país debemos replantearnos la visión de futuro que tenemos y no caer en construir el futuro con la sola reparación del presente, no es feliz quien solo huye del dolor de un mal pasado, sino también quien hace algo para evitar el miedo por un mal futuro.